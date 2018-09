Paula Echevarría con un diseño de Fenando Claro Costura para el evento de Samsung junto a Miguel Angel Silvestre

Anoche Paula Echevarría volvió a brillar en el evento de Samsung para presentar el nuevo Galaxy Watch, marca de la que es imagen. Ella, cmuy bronceada después de unas intensas vacaciones, ha vuelto al trabajo radiante.

Una vez más, si estilismo ha sido todo un acierto con un vestido negro satinado con el escote cerrado, de tejido calado con detalles glitter y encaje y una mini falda muy ajustada con lazada en el lado. Las protagonistas de este diseño firmado por Fernando Claro Costura han sido las plumas.

En cuanto al calzado, unas sandalias con taconazo de aguja, en color negro y satinadas y con lazada al tobillo de Christian Louboutin. Para los complementos, pendientes largos de Tous en tono verde y para el look beauty: melena lisa muy peinada con raya al medio y maquillaje de YSL.

Las pencas

“Dice que quien tiene una amiga tiene un tesoro” y Paula Echevarría cuenta siempre con sus pencas. Ha sido lo mejor de la vuelta a la rutina en la ciudad, poder disfrutar de las comidas, cenas y fiestas que ellas se pegan. Por supuesto, no han faltado a este súper evento en la que la protagonista era ella.

Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre, la pareja de moda

Y no, no decimos lo de la pareja de moda porque sean novios… sino porque ayer volvieron a verse después de 6 meses y el combo no puede ser más perfecto. Han posado en el photocall derrochando estilo como solo ellos lo saben hacer. Esta pareja ficticia de Velvet formada por Ana Rivera y Alberto Mázquez nos vuelve locas de amoooooor.

Fueron los dos padrinos del evento en el que derrocharon simpatía y buen rollo durante toda la noche.

Una vez más, espectacular Paula Echevarría.

En Modalia | Cuidados de las extensiones de pestañas: el truco de belleza de las famosas

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.