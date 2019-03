Stradivarius y Mango, las marcas low cost de Paula Echevarría para vestir en esta temporada

El mes de marzo ha comenzado con unas temperaturas excelentes muy similares a las de primavera. Cotilleando en el blog personal de Paula Echevarría en la web de Elle, hemos encontrado looks perfectos para inspirarnos con este invierno tan primaveral.

La actriz es pura inspiración estilística y aún más, cuándo apuesta por nuestras marcas low cost favoritas como es el caso de sus últimos estilismos. Las colecciones de Mango y Stradivarius han protagonizado sus últimos conjuntos para vestir en el día a día.

Para una mañana de recados por Madrid de un lado para otro, apostó por un look con medias negras, vestido mini blanco con tejido fluido y unas estilosísimas botas de inspiración Cowboy. Lo que más nos gusta es el rollo que le dio con la diadema de Stradivarius retirando el pelo.

Con estas temperaturas, nos podeos permitir ponernos chaquetas más ligeras para complementar el outfit. Y eso ha hecho Paula Echevarría con este look tan cómodo y estiloso donde el protagonismo lo tiene la chaqueta combinado con los jeans y camisetas básicos de la colección de Stradivarius.

Y nuestro favorito, sin duda, este total look de Mango tanto para vestir a diario como para un look más arreglado. La it girl ha combinado un vestido de punto con animal print de cuello vuelto con una chaqueta americana negra corta de la nueva colección de Mango.

Lo mejor, el toque de estilo que le aportan las botas de punta con aire cowboy. ¡These boots are made for walking!

Y otro con el que nos ha sorprendido esta semana por su aire casual y muy de entretiempo es este con chaqueta larga fluida de punto y repleta de detalles. Y como no, la ha combinado con sus jeans favoritos: los de Stradivarius. (Hemos de confesar que también son los nuestros).

