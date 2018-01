Andrés Sardá presenta su colección de baño de los años 80 en la pasarela de moda MBFWMadrid

Que Andrés Sardá abra la tercera jornada de la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid con su impresionante puesta en escena es una de las cosas más esperadas de cada edición.

No hay desfile que no nos impresione con luces, música y moda en la que este año se suma al formato “see now, buy now” y podemos comprar la colección al mismo tiempo que la estamos viendo sobre la pasarela.

Mario Vaquerizo fue el encargado de abrir y cerrar el desfile con un look gimnasta de lo más llamativo y con un ritmo que nos incitaba a todos los invitados a bailar.

Andrés Sardá propone para la primavera verano 2018 su colección “Pop it Up” con unos aires muy ochenteros.

En esta ocasión, la diseñadora Nuria Sardá nos quiere dar su visión de lo que fue la década de los ochenta a través de cuatro temas principales: la aparición del aerobic y la puesta en forma, los videojuegos, los videoclips y las series televisivas.

Andrés Sardá apuesta por un juego de contrastes y creatividad basado en su recuerdo de esta maravillosa y divertida época.

Sobre la pasarela MBFWM en su 67º edición presentaron únicamente la colección de baño, mezclando texturas, colores y materias.

El charol, el plástico, los tejidos metalizados y los estampados se combinaron con los tejidos lisos más intensos. Las formas, fuero su re-interpretación de esa época.

Además, han tomado la decidición del formato “see now, buy now” para unificar presentación con tiempo real en el mercado y redes sociales.

Además, contó con un front row cargado de VIPs entre los que destacó la futura mujer de David Bisbal, Rosanna Zanetti, Mariam Hernández, Thais Blume o Oscar Higares, entre otros.

