Botín estilo cowboy + vestido, la tendencia en calzado para esta temporada otoño 2019. Nos inspiramos en las influencers

Cada temporada, hay un “must have” en el zapatero de toda fashionista y este otoño invierno 2019, los botines de estilo cowboy son los protagonistas.

Hemos cotilleado Instagram para traerte una selección de los looks de las influencers más populares del momento, toma nota con Rocío Osorno, Marta Carriedo, Mery Turiel y Jessie Chanes.

Como no podía ser otra, encabezando la lista: nuestra querida Rocio Osorno con un look repleto de estilo y súper low cost.

Con vestido mini estampado con volantes en el bajo de la nueva colección de Pull and Bear (15,99€) y botines estilo cowboy en negro – también de Pull and Bear (39,99€).

Un look perfecto para esta temporada de entretiempo.

Este outfit de Marta Carriedo es otro de nuestros favoritos para un día ajetreado en el que tienes que ir cómoda pateando la ciudad (o el centro comercial). Los colores de los botines son ideales para el otoño combinados con un vestido mini de estampado animal.

Son de la nueva colección de Bershka y solo cuestan: 29,99€. ¡¡¡CHOLLAZO!!!

Y si hay una adicta a combinar botines cowboy con vestidos es Mery Turiel. En su caso es más bota que botín, pero nos encanta igual. Este tipo de calzado lo puedes encontrar en las colecciones de Zara, Mango, Stradivarius, H&M,… los hay en variedad de modelos según tu estilo y necesidad. Ya puedes empezar a añadir al carrito…

Y el look más estiloso viene de la mano de Jessie Kass para un estilo más arreglado y estiloso con vestido de lunares de corte midi de Zara.

These boots are made for walking,… ¿te unes a esta tendencia estrella de la temporada?

