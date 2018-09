Cuidados de las extensiones de pestañas: el truco de belleza de las famosas

Paula Echevarría, Blanca Suarez, Sara Sálamo, Laura Escanes, Noelia López, Berta Collado, Macarena García, Dafne Fernández, Honey Dressing,… la lista de celebrities e influencers que apuestan por las extensiones de pestañas para una mirada de infarto, es infinita.

Hay pequeños trucos de belleza que nos ayudan a estar un poquito más guapas y este es uno de ellos. Qué sensación la de vivir sin rimmel: salir de la ducha o levantarnos cada mañana con unas pestañas perfectas con volumen, largas y con el tono de negro perfecto. ¿Y qué hay de irnos a trabajar, ponernos un poco de base de color y nada más?

Si aún no has probado la extensión de pestañas pelo a pelo es el momento. Es la tendencia beauty para esta temporada, así que si te has decidido, toma nota de los cuidados que tienes que tener.

Cuidados extensión de pestañas

- Las primeras 24 horas desde su colocación, evita el contacto con el agua, con el vapor y con el sudor. Una vez pase ese tiempo, podrás mojarlas sin miedo a que se despeguen.

- Puedes usar rimmel (aunque no te hará falta), lápiz de ojos y sombra, siempre y cuando no tenga base de aceite y no sean resistentes al agua.

- No te duches o te laves la cara con agua muy caliente (mejor templada o fría), ni con un chorro muy fuerte.

- No uses rizador de pestañas porque podrías partir o despegar la extensión.

- Cepíllalas todos los días para que se separen y no se enreden entre ellas.

Duración extensión de pestañas

No daña tu pestaña porque están pegadas en la raíz así que se van cayendo al mismo tiempo que las tuyas mientras crecen y se regeneran. La duración media para rellenar es de 3 a 4 semanas donde se colocan nuevas extensiones en los huecos que se han caído por si solas.

Famosas con extensión de pestañas

Alfombra Roja, sesiones de fotos, trabajo,... las famosas apuestan cada vez más por esta técnica para lucir perfectas las 24 horas del día.

