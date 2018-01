El lado más emotivo y sincero de Sara Carbonero: “que la felicidad no sea la meta, sea el camino”

Con tantos días de fiestas y celebraciones, no había tenido tiempo a pararme a leer el último post de Sara Carbonero en su blog personal “Cuándo nadie me ve”.

He de reconocer que es mi favorito, en cuanto a celebrities se refiere, no por sus looks y vivencias, como puede ser el de Paula Echevarría, si no por lo profundo y cercano que es.

A través de él, vemos una Sara Carbonero con muchos sentimientos y sobre todo, una persona normal. Tendemos a idealizar a los famosos como bichos raros que tienen vidas diferentes a nosotros, pero en realidad, se ponen malos, lloran, sufren, rien y disfrutan en Nochevieja con amigos, como hiciste tu el pasado domingo.

Este post del 30 de diciembre de 2017 ha sido mi favorito, sin duda, de la periodista. En él, habla de los imprevistos de la vida y de que, aunque intentemos planearlo todo y que las cosas salgan como nosotros queremos, siempre no es así.

Desde su cama y con una amigdalitis cuenta: “El caso es que me duele todo el cuerpo y este no era el plan que tenía para hoy. Debería estar preparando todo para la cena de mañana. Ya sabéis, la última noche del año, la ropa, las uvas, el champagne, los buenos deseos… Todo menos la comida porque este año vamos a cenar con unos amigos portugueses en un sitio precioso aquí en Porto. Aunque ahora mismo no sé si mañana conseguiré estar bien para ir.

Hoy me han escrito varías amigas y al contarles cómo estaba me decían: “pues vaya manera de terminar el año”… Como si el cuerpo tuviera que saber que mañana es Nochevieja. Si me hubiera puesto enferma en cualquier otro momento del año no pasaría nada pero ¿quién me manda ponerme mala el día 30 de diciembre?

Como estas últimas horas las estoy pasando tumbada y tengo mucho tiempo para pensar he llegado a la conclusión de que lo que ocurre es que nos pasamos la vida haciendo planes e idealizando situaciones que todavía no han llegado y de ahí viene muchas veces nuestra frustración. Idealizamos a las personas, idealizamos la felicidad, tenemos en la cabeza (en parte porque así nos lo han metido) la imagen del “todo perfecto”."

En esta publicación también nos ha transmitido el dolor de perder a una buena amiga, a María. ¿Os acordáis de las publicaciones que hicieron en redes sociales Iker Casillas y ella hace unos días? Pues ya sabemos lo importante que era en sus vidas.

Y por último, sus deseos para el 2018: “Salud, mucha salud y también mucho amor, empatía, justicia, humanidad. Mucha más solidaridad, mucho más ponerse en el lugar de los demás, mucha fuerza para soportar los golpes que vendrán. Y mucha paz, en todo el mundo”. Continua pidiendo “que en este año que va a empezar idealicemos menos las cosas y no por eso dejemos de soñar y de perseguir la felicidad. Lo importante es que la felicidad no sea la meta, sea el camino”.

Una reflexión en la que nos sentimos identificados todos sus lectores.

