Tendencias en vestidos de boda 2018: Mery Turiel nos da las claves para ser la invitada perfecta low cost con Asos

¡Esta chica nos encanta! No solo sus textos profundos en los que nos sentimos identificadas con nuestro día a día, es que además, Mery Turiel nos inspira en la forma de vestir porque apuesta por marcas conocidas, low cost y con un estilo súper sencillo y actual que todas podemos copiar con un fondo de armario sencillito.

Y lo mejor de todo es que esta regla del low cost lo aplica también a la moda de fiesta para ser la invitada perfecta este 2018 en todas las bodas y eventos que nos esperan.

De hecho, ya nos dio una super lección de estilo cuando se plantó en los Premios Goya con un vestidazo low cost de Asos que acaparó todas las miradas, incluso más que los de Alta Costura de algunas celebs. ¡Tu si que vales, Mery!

Ella pensó: “¿Que haría una chica “normal” si se encontrase en la situación de haber sido invitada a la gala? Sin contactos en showrooms. Sin vestidos de miles de euros a su disposición. Después de plantearme esto, lo tuve claro. Supe que iba defender un vestido low cost (de Asos en este caso) lo mejor que pudiese. Porque es quien soy, y porque si algo valoro es la coherencia. No he dejado de hacer looks pensando en todas las chicas que me empezaron a seguir, ni lo dejaré de hacer. Y lo importante no es quién firme tu vestido, ni cuánto cueste”.

Y es que el #Turikarma es muy sabio y como La vecina Rubia dice, “compartir es de guapas” y María Turiel (@meryturiel) en esto es una experta, por eso es una de las instagramers más seguidas y queridas del panorama nacional.

La hemos visto lucir la colección de su amiga Rocio Osorno de una manera espectacular pero hoy hemos venido a hablar de los vestidos low cost, así que toma nota de estos de Asos por los que apuesta ella.

¡51,49€! Si, has leído bien… este impresinante vestido que nos muestra Mery Turiel en su Instagram y en su 21 Buttons es de la colección de Asos, está disponible en su web y además ¡RE BA JA DO!

Si la boda es de día, ficha este fabuloso vestido color naranja en tejido de neopreno y corte midi por 67,99€ también de Asos.

Lo curioso de todo es que este vestido rojo lo vi en la web de Asos hace un tiempo y no me llamo para nada la atención, pero se lo ví puesto a ella y me volví loca de amor… y encima ahora… ¡está rebajado por sólo 33,49€!

¿Cuál es tu favorito?

