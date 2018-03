Inditex aumenta sus ventas físicas y online: te contamos sus iniciativas comerciales

¿Qué tiene el grupo Inditex que tanto nos engancha? La compañía, que tiene 7.475 tiendas en 96 mercados, compuesto por ocho marcas: Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe, ha colgado en su página web una nota de prensa con su balance del 2017.

Nos ha resultado muy curioso ya que no para de crecer y nosotros de consumir sin un límite sus productos. Las ventas de Inditex en el ejercicio 2017 aumentaron un 9%, hasta los 25.336 millones de euros, con crecimientos en todas las áreas geográficas en las que el Grupo tiene actividad.

Las ventas online crecieron un 41% en 2017 y suponen ya el 10% de las ventas netas totales y el 12% en los mercados con presencia online.

Durante el ejercicio del 2017, el Grupo invirtió 1.800 millones de euros, que se traducen en un notable impulso a su modelo integrado y sostenible de tiendas físicas y online.

Visitas y pedidos a sus tiendas online

Las páginas web del Grupo registraron 2.418 millones de visitas en 2017, en donde se ha llegado a prestar servicio de hasta 249.000 pedidos en una hora. Los perfiles sociales de las ocho cadenas del Grupo acumulan 121 millones de seguidores.

INICIATIVAS COMERCIALES

Zara

El prestigioso fotógrafo Steven Meisel ha continuado su fructífera colaboración con Zara, con sendos editoriales de lanzamiento de la temporada otoño-invierno y primavera-verano.

Pull&Bear

Pull&Bear, por su parte, también ha desarrollado un buen número de iniciativas a lo largo del año, continuando con su colaboración con el seis veces campeón del mundo de motociclismo Marc Marquez, quien ha diseñado sus primeras colecciones con los equipos creativos internos de Pull&Bear; o con el patrocinio del Pull&Bear Pantín Clássic Pro, el campeonato de surf más destacado de España.

Pull&Bear también se ha unido a los vehículos Smart - Grupo Daimler - en un proyecto conjunto que apuesta decididamente por la sostenibilidad. En virtud de esta alianza, la marca de coches lanzará un Smart eléctrico edición Pull&Bear en serie limitada, mientras que Pull&Bear comercializará una colección elaborada con materias primas sostenibles inspirada en la estética Smart y la naturaleza.

Massimo Dutti

Massimo Dutti, por su parte, ha mantenido su estrecha relación con el mundo de la hípica, celebrando en París (Francia) el Trofeo Massimo Dutti de Competición de Salto Internacional (CIS), dentro del Longines Global Champions Tour – Paris Eiffel Jumping.

Ya a comienzos del ejercicio 2018, la marca sorprendía con un inspirador e innovador desfile "See Now Buy Now", en el Palais de Tokyo de París (Francia), al que asistieron representantes de las principales cabeceras de moda de diferentes países.

Stradivarius

En esta misma línea innovadora y crecientemente digital, Stradivarius acaba de lanzar la figura de Online Specialist en 900 de sus tiendas, ofreciendo a los clientes una atención personalizada para todo lo relacionado con su experiencia digital con Stradivarius. El Online Specialist ofrece al cliente una recogida de pedidos online más inmediata y personalizada en el punto de venta, sin la necesidad de pasar por caja o hacer colas, los clientes podrán resolver todo tipo de dudas y recibir información sobre la tienda online de Stradivarius y sus proyectos digitales.

Bershka

Durante el año, Bershka ha lanzado dos proyectos singulares de tienda pop-up. Después de abrir su primera tienda pop-up el pasado mes de octubre en el SoHo de Nueva York, como apoyo al lanzamiento de la tienda online de la marca en Estados Unidos, Bershka estrenó en Roma otra tienda temporal de 2.360 m2, que se convertía, además, en su primera tienda de calle en la capital italiana.

Otro hito destacado para Bershka fue su colaboración con el cantante italiano Fedez, para el lanzamiento de la colección ‘Misunderstood’, que ofreció a los clientes de la marca una colección con aires de los años 90 con prendas coloristas y deportivas, inspiradas en el mundo del tatuaje.

Oysho

El Oysho Yoga Tour 2017 se ha consolidado una edición más como un evento de yoga de referencia internacional consiguiendo reunir a más de 30.000 participantes desde su primera edición en Barcelona en 2012. Barcelona, Madrid, Milán, Doha, Moscú, París, Túnez, Estambul, Dubái y Bali han sido las ciudades en las que Oysho ha estado presente con esta gira, que se complementa a la perfección con su línea Gymwear Yoga.

Zara Home

Zara Home apostó especialmente en 2017 por el mundo del arte y el diseño, con una de las iniciativas más destacadas de su ya larga trayectoria. Con motivo de la 56 edición del Salone International del Mobile de Milán, presentó La Grande Illusione, una instalación efímera en la tienda de la Piazza San Babila, en colaboración con el escenógrafo y director de arte británico Simon Costin.

El espectacular montaje atrajo a miles de visitantes a la tienda, que quisieron vivir la experiencia de creación de vestidos imaginados por Costin a partir de artículos de la marca de moda para el hogar. Asimismo, los contenidos producidos específicamente para la página web y las redes sociales de la marca dieron vida a los vestidos a partir de seis imágenes tomadas por el propio artista.

Uterqüe

A las continuas iniciativas de Uterqüe de apoyo al mundo del arte y a la progresiva incorporación de sus tiendas a la nueva imagen de marca, se sumó, el pasado mes de diciembre, el destacado lanzamiento de una colección cápsula bajo el nombre de ‘Atelier’elaborada exclusivamente en piel de artesanos españoles reconocidos por su larga trayectoria y maestría.

La colección cuenta con seis piezas prêt-a-porter y como complementos un cinturón y un collar con maxicadena ambos con piedras naturales XXL, así como una voluminosa estola de pelo con una elegante hebilla dorada.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.