Total Looks de Zara, avance primavera 2018

A la hora de arreglarnos un poco más, nos encantan los Total Looks de Zara mujer. En su avance de colección de primavera 2018, hemos seleccionado alguno de nuestros favoritos súper estilosos que nos vienen genial para combinar juntos y por separados y tener así, un armario súper amplio y combinable.

Mostaza

Este conjunto es ideal con unos zapatos stilettos negros con pantalón fluido de tiro alto con detalle de pliegues delanteros y blusa de cuello redondo y manga larga.

Total Black

Y para las más sexys, este Total Look Black con top de cuello halter y hombros al descubierto con la espalda abierta con cierre de lazo combinado a tono combinado con pantalón ancho de punto con detalle de banda lateral combinada a tono.

Lentejuelas

Para una noche más sofisticada y especial, ficha este con falda de tubo con lentejuelas plateadas y top a juego con manga al codo.

Oversize

Si eres una amante del oversize, este Total Black te va a volver loca de amor…. Con camiseta amplia con caída de cuello redondo y manga larga disponible en tres colores: chocolate, verde y negro combinado con pantalón amplio de cintura elástica. Cómodo y estiloso!

Traje rojo

Después de ver el look de Paula Echevarría con traje de chaqueta rojo con un toque masculino pero sin perder su elegancia, no nos hemos podido resistir a seleccionar este Total Look de la colección primavera verano 2018 de Zara.

La actriz, además, le ha dado un toque deportivo y casual con unas zapatillas blancas y una básica de manga corta de levi´s.

Zara nos propone un pantalón fluido combinado con una chaqueta en crepé con cuello solapa y manga larga.

Rayas

Y las rayas son la tendencia estrella de esta temporada primavera verano 2018 y el gran gigante de Inditex apuesta por ellas fuertemente. Ficha este Total Look en marrón con rayas beige.

