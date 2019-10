Disfraces de Halloween para bebes, niños y niñas en Primark y H&M

Con la noche de Halloween a la vuelta de la esquina, te traemos una línea de disfraces para los más pequeños tan dulzona como escalofriante.

Sabemos que no es “santo de tu devoción” (nunca mejor dicho”) esta fiesta tan americana pero ¿y lo monos que están los más peques disfrazados? Y no solo eso, ¿y lo que van a disfrutar con el resto de amigos celebrando esta noche del terror? Así que asume que esta fiesta ha llegado a España y deja que tus hijos lo celebren y... sean los mejores vestidos.

Disfraz Halloween para bebe en Primark

Es posible que pienses que tu bebe no puede ir más guapo, pero eso es solo porque todavía no lo has visto enfundado en uno los adorables disfraces de la coleccón de Primark.

Los conjuntos de calabaza y unicornio de Primark, perfectos para los días festivos o para cuando te apetezca arreglar a tu peque con algo gracioso, sin duda enamorarán a toda la familia.

Con la chaquetita con capucha y las mallas a juego, tu miniyo no pasará ni pizca de frío cuando te lo lleves de «truco o trato» o a por la mejor calabaza para Halloween.

Disfraz Halloween para niños en H&M

Truco o trato, terror y caramelos... ¡Reúne a tu equipo de Halloween y celebra la magia de la creatividad, la comunidad y los disfraces increíbles con la colección de H&M para niños y niñas.

Si eres de las que no le gusta invertir en los disfraces, H&M te ofrece vestidos, faldas de tul, sudaderas, camisetas y complementos para que los aproveches el resto de la temporada otoño invierno 2019/20.

Pero si quieres que luzca perfecto en la fiesta de Halloween con sus amiguitos del cole, puedes hacerte con esta calabaza de disfraz por solo 9,99€ en H&M. Es unisex así que vale tanto para niña como para niño.