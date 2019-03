Primark colección hombre y mujer primavera 2019, colores flúor intensos, estampados animales y texturas naturales

Primark ha presentado su colección para esta primavera verano 2019 de hombre y mujer con las últimas tendencias. La marca se echa a la carretera con una campaña en la que nos presentan su visión del candente panorama de la moda.

Prendas y complementos que llegan repletas de colores flúor intensos, estampados animales y texturas naturales para renovar el fondo de armario para el buen tiempo.

Primark colección mujer primavera 2019

La moda mujer de Primark nos trae un sinfín de prendas deportivas combinadas con maestría con ropa de lino, tonalidades terrosas y todo un abanico de complementos de madera, que le dan un aire rústico sorprendente a esta tendencia athleisure.

Los colores fluorescentes y los tonos de inspiración safari se mezclan en looks estilo sastre insólitos, como americanas de lino con pantalones de ciclista, vestidos de rejilla relucientes con anoraks o faldas midi vaporosas de corte al bies con deportivas gruesas y sudaderas con mensaje.

Primark colección hombre primavera 2019

La moda masculina, en cambio, se imbuye del espíritu de los años 50 y propone vaqueros claros, jerséis atados al cuello, camisas de manga corta de estilo hawaiano y pantalones chinos voluminosos de cintura alta.

Entre los estampados, destacan los motivos botánicos brumosos, las rayas marineras y el tie-dye.

La practicidad es otra de las claves de la temporada y queda patente en forma de chaquetas con varios bolsillos y chaquetas de chándal retro combinadas con pantalones cortos deportivos o vaqueros desgastados.

Las últimas tendencias para mujer y hombre al precio low cost tan característico de Primark.

Colección Juego de Tronos

Y si eres fan de Juego de Tronos, prepárate para dejar el sur y poner rumbo a tierras norteñas, donde el sol no deja de brillar, con una colección de la serie que no te dejará indiferente. Tanto si te sientes como la mismísima «Madre de dragones» como si eres una fan incondicional de Jon Nieve, seguro que en Primark encontrarás una manera de presumir de tu casa. Las chicas más transgresoras, que se rebelan contra las modas, anudan sus camisetas, llevan sudaderas cortas y siempre rematan sus looks con una gorra. No olvides que no te puedes fiar de nadie, así que hazte con tus artículos favoritos antes de que te los arrebaten.

