Los mejores looks festivaleros para este verano, colección Kiabi 2019

Los festivales de música de todo el mundo forman ya parte del calendario anual de la moda. Y es que, además de las clásicas colecciones otoño-invierno y primavera-verano – que se intercalan con las recientes propuestas prefall y crucero –, ha llegado una ‘quinta temporada de la moda’ marcada por los eventazos musicales del verano.

Los festivales son la oportunidad perfecta para acaparar todas las miradas con looks increíbles que siguen las tendencias anuales con un estilo alternativo y diferente. Por ello, este año además de encargarte de comprar las entradas de tu festival preferido, sigue la Guía de estilo de Kiabi para ser las más trendy mientras escuchas a tus grupos favoritos.

Estilo boho

La estética boho siempre funciona Si algo está claro, es que el estilo boho-chic ha sido uno de los grandes protagonistas de los festivales durante los últimos años. Vestidos y faldas vaporosos, estampados florales – este año se lleva el english garden –, prendas de ante y complementos metalizados son las grandes estrellas de este estilo, que ha protagonizado algunos de los mejores looks de las celebrities en festivales tan top como Coachella.

Con lencería

Siguiendo el clásico dicho “Las reglas están para romperlas”, una de las tendencias que lleva años colándose en nuestros armarios es la de sacar la ‘ropa interior’ al exterior, convirtiendo estas prendas en elementos esenciales de nuestros looks.

Y para los outfits festivaleros, no iba ser menos. Los camisones lenceros como vestidos y los sujetadores a modo de crop tops son dos de los must have de tu maleta si te vas a algún festival este verano. ¡Toma nota de algunas ideas de Kiabi!

Camisetas con mensaje

La moda siempre ha sido un medio de expresión y, esta temporada, lo será de forma literal. Las camisetas con mensaje han llegado a nuestros armarios para quedarse, siendo la prenda perfecta para cualquier look y la manera idónea de expresarse a través de un outfit. Con shorts denim, vestidos superpuestos de estilo boho, faldas mini o midi… da igual, ¡quedan bien con todo! De lo único que te tienes que preocupar es de elegir el mensaje que más vaya contigo (al menos ese día) y de cantar todas las canciones (que te sepas) durante los conciertos.

Total denim

Ya sea un look de una sola pieza con un mono o vestido, o en dos combinando shorts o falda con cazadora vaquera. Los outfits total denim son siempre un acierto, especialmente si se combinan con complementos coloridos como pañuelos o bolsos.

¿El resultado? Un total look cómodo y a la última que te permitirá bailar durante horas las canciones de tus grupos preferidos.

