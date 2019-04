Zapatos y sandalias de tacón primavera 2019 colección Marypaz: completa tu look de invitada

La primavera 2019 viene cargada de eventos y celebraciones BBC (Bodas, Bautizos y Comuniones), además de multitud de planes con amigos, en pareja y familia.

Es muy probable que ya tengas el look pensado, pero ¿qué hay de los zapatos? Marypaz es una de nuestras marcas favoritas a la hora de lucir calzado por su apuesta por las últimas tendencias, su amplísima variedad de modelos y su súper precio low cost para todos los bolsillos.

Zapatos tacón Marypaz

Los zapatos de tacón fino pueden acompañar a estilismos festivos en eventos especiales mientras que los zapatos de tacón bloque son los más utilizados en outfits de diario, pues consiguen elegancia y estilo al caminar sin necesidad de calzar un tacón más alto.

Son ideales para combinar con vestidos ya que son la mezcla perfecta de elegancia y feminidad que necesitas para lucir fantástica en tu día a día.

El catálogo de Marypaz para esta primavera verano 2019 nos propone gran variedad de zapatos de tacón online para completar tus estilismos más femeninos

Entre nuestros favoritos, este salón anudado con estampado fantasía de raso.

El print animal sigue pisando muy fuerte otra temporada más. Apuesta por él y dale el toque de estilo y sofisticación a todos tus estilismos.

Los zuecos son nuestro calzado favorito, sin duda. Estilosos, cómodos y atemporales. Nos encantan estos en color negro con tacón de madera.

Sandalias tacón Marypaz

Esta nueva temporada, las sandalias traspasan la frontera del buen tiempo y se unen al resto de estaciones.

Perfectas para tus looks más elegantes y festivos, no obstante, no es necesario recurrir a eventos formales para lucir este fabuloso calzado, pues aceptan mil y una combinaciones.

Esta nueva temporada prueba a lucir estas sandalias con medias tupidas, de colores e incluso para las más atrevidas, podemos llevarlas con calcetines. Os aseguramos un look muy actual que no dejará indiferente ninguna mirada.

Marypaz nos propone una gran variedad de sandalias, a elegir entre sandalias de tacón ancho, alto o bajo, con tiras, lazos o cordones, de ante o terciopelo y en los colores estrellas de esta temporada, el burdeos y el negro.

