La cazadora vaquera ¡a todo color!, la prenda estrella de la colección de Kiabi primavera 2019

La cazadora vaquera es la prenda estrella del entretiempo en todos los fondos de armario. Un básico atemporal que nos acompaña año tras año y que muestra las variaciones según las tendencias del momento en moda.

Y este año no va a ser distinto. Si hacemos una lista de básicos de primavera, la cazadora vaquera sigue siendo la reina por excelencia. El precio en la colección de Kiabi primavera verano 2019 es solo de 20€.

Esa prenda, perfecta para casi cualquier look, se reinventa esta temporada para ofrecernos un sinfín de posibilidades: clásicas, de colores, a rayas… muchas son las opciones cuando hablamos de ella, y en Kiabi están todas, para todos los gustos.

Si eres fiel a los clásicos: Aunque pueda resultar una prenda simple, la cazadora vaquera clásica es un must en el armario de cualquier it-girl. La cazadora denim en azul índigo es nuestra eterna aliada, la que nunca pasa de moda y nos salva cualquier look primaveral.

Si apuestas por arriesgar: Abrir la mente y salir de tu zona de comfort en cuestiones de moda no siempre es fácil. Pero si eres de las que se atreven con todo, elige cazadoras de colores llamativos para crear looks de infarto. Combínalas con básicos de primavera – como un little black dress, un bolso capazo o una blusa con estampado english garden, tendencia de la temporada – y el resultado será un outfit digno de una trendsetter.

Si buscas ‘algo diferente’: Una cazadora denim clásica con print a rayas, funciona seguro. Es la combinación perfecta; por un lado, de color vaquero clásico, para combinarla con todo; por otro, con ese toque diferente para conseguir un look que capte todas las miradas. Un consejo: crea un total look denim con esta chaqueta como protagonista para un outfit de sobresaliente.

En Modalia | Colores pastel y estilo contemporáneo en la colección Primavera 2019 de Mango mujer

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.