Vuelven los años 70 a tu armario

El eterno retorno en la moda es una constante y en la última década la nostalgia por los viejos tiempos se ha visto reflejada en las pasarelas. Durante los años 70 el movimiento hippie y la industria de la moda elevaron los pantalones de campana hasta la cima y ahora, junto a los chalecos con estampados tribales y vestidos de flores, han vuelto de la mano de it girls como Olivia Palermo o Poppy Delevigne que los han sabido detectar.

De todos esos accesorios, el comeback más potente lo ha protagonizado el clásico pantalón acampanado que Jane Birkin supo llevar mejor que nadie en su época. Ya durante esta primavera se perfilaba como una de las prendas favoritas de Sara Carbonero, y en otoño aterriza con fuerza de todas las formas, materiales, colores y tamaños, la prenda perfecta para estilizar la silueta y sacarle el máximo provecho a un par de tacones.

El único detalle de este corte de pantalón es que no sienta bien a todo tipo de cuerpo. Debido a su volumen, es importante saber combinarlos con las prendas adecuadas para no acabar con un look sobrecargado. Esta guía sobre cómo combinar tus pantalones acampanados puede darte una idea de qué prendas deberías usar con un look de pantalón acampanado.

Vuelven, pero cortos

Aunque a principios de este año la tendencia de campana se abría paso como una opción chic, todo indica que en esta temporada otoño- invierno se convertirá en una pieza que en otro momento hubieses rechazado enfáticamente. Se trata de la campana corta.

Has leído bien. Los cropped jeans que ya nos habían conquistado en su versión pitillo, mom jeans, boyfriend jeans o vintage pants, ahora se juntan con la moda flare para traernos la prenda más cómoda que podamos recordar. El año pasado esta tendencia ya despuntaba entre fashion blogers como Chiara Ferragni, y esta primavera se los veíamos lucir a una estilizada Ellen McPherson, que nos demostró cómo se usa correctamente un pantalón negro acampanado para resaltar la figura.

Trucos para llevar bien tus acampanados

Llévalos con tacones siempre que puedas, la altura extra que suman va a estilizar mucho más tus piernas, sobre todo si eres de mediana o baja estatura. Igualmente te recomendamos elegir siempre un corte alto para dar la sensación de longitud en la cintura, pues el tiro bajo nos hace ver más bajitas.

Elige siempre los colores que mejor te sienten según tu tono de piel o tu estilo. Si crees que el negro es el que mejor te sienta, no tienes por qué arriesgarte con otro tono. La ropa con la que mejor te sientes es la que te resulta más cómoda.

Para combinarlos perfectamente solo necesitas una camisa blanca básica metida por dentro y un blazer negro. Esta fórmula clásica es infalible y te hará lucir perfecta sin demasiado esfuerzo.

