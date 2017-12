Total Black, la elegancia del color negro para vestir esta Navidad colección Promod 2017

No hay color más elegante, atemporal y estiloso que el negro, sobre todo para vestir de noche en looks arreglados y sofisticados. En estas fechas navideñas en las que buscamos lucir perfectas en acontecimientos como Nochebuena, Nochevieja o cenas de empresa y amigas, un Total Black es la mejor elección.

Cotilleando la web de Promod, hemos encontrado una sección exclusiva con propuestas Total Black para vestir estas fiestas navideñas.

Entre la amplísima variedad con las últimas tendencias en moda en outfit de noche y fiesta, estos son nuestros favoritos, toma nota:

Americana y jeans Promod

Es, sin duda alguna, nuestro estilismo favorito; pero no solo para cenas y fiestas de noche, si no para esos aperitivos y comidas improvisados que nos surgen en Navidad.

Elige los jeans que mejor te sienten (pitillo, mom, vintage, rectos,…), combínalos con un top o body que te favorezca, una americana entallada y tus zapatos de tacón más altos.

Para completar el look perfecto: unos pendientes grandes, una coleta alta y pintalabios rojo pasión.

Pantalón Smocking y top Promod

El pantalón de smocking expresa toda su elegancia antes, durante y después de las fiestas y es un básico imprescindible en el armario femenino. Combínalos con un top elegante como este de escote pronunciado y decorado de cuentas y strass en el hombro.

Dale el toque final con este bolso de terciopelo bordado con estrellas.

Short y camisa Promod

Otro estilismo que nos gusta mucho de la colección de Promod otoño invierno 2017/18 es el de combinar unos short efecto cuero anundados en la cintura con una camisa negra con volante y plumeti en las mangas.

Mono largo Promod

No hay prenda más navideña que un mono largo en color negro. Nos sacará de todos los apuros estilísticos, nos sienta bien, nos favorece y nos disimula para poder comer todo lo que queramos.

Nos hemos vuelto locas (de amor) con este mono de la colección de Promod con ribete y lentejuelas doradas y escote de vértigo en la espalda.

En su lookbook de Navidad 2017, la marca nos propone combinarlo con unos pendientes largos, un bolso mini de terciopelo y detalles dorados y unos stilettos negros. ¡Nos encantaaaaa!

Kimono Promod

El kimono se ha convertido en la prenda estrella de esta temporada otoño invierno 2017/18 en looks diarios pero Promod apuesta por él en los outfits de noche. Hazte con este de terciopelo en color negro y flores bordadas combinado con una falda mini ajustada. ¡Serás la reina de la fiesta, o por lo menos, la más estilosa!

Vestido Promod

¡El Little Black Dress! Es la prenda más imprescindible en un fondo de armario de fiesta. Combinado con los complementos adecuados, puedes tener el look más ideal para arrasar esta Navidad.

En la colección de Promod, destacamos este vestido negro con aberturas en los hombros, escote pronunciado en pico y corte evasé.

Jersey y pantalón pirata Promod

Y si tu estilo es más casual y deportivo, esta propuesta te va a encantar. Pantalón de corte pirata con detalle de encaje en el bajo combinado con este jersey bordado de flores y lentejuelas tan chic.

8 propuestas navideñas para ser el centro de todas las miradas… estilísticamente hablando!

Y si aún no has encontrado tu look perfecto, hay más: Vestidos, monos y tops: los mejores looks de fiesta para esta Navidad en la colección de Promod invierno 2017

