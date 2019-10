Jonathan Adler diseña una colección para decorar tu hogar con H&M Home

Compartiendo un amor mutuo por un hogar decorado con estilo y basado en la personalidad, estamos encantados de anunciar que nuestra primera colaboración de diseño es con el alfarero y autor y diseñador estadounidense Jonathan Adler.

La colección incluye una gama de artículos decorativos atrevidos e irreverentes, como esculturas, jarrones, bandejas y cajas, y también tazas, velas y cojines. Con colores brillantes, estampados muy vivos y acentos llamativos, ésta es una colaboración que alenta a los clientes a vivir con glamour.

La colección Jonathan Adler y H&M HOME estará Paseo de Gracia número 11 en Barcelona, y online en hm.com a partir del 14 de noviembre.

“Ha sido un sueño trabajar con H&M HOME. ¡Espero que la gente disfrute la colección tanto como yo disfruté al diseñarla (pero, sobre todo, espero que ahora pueda llamarme sueco honorario)!” dice Jonathan Adler.

Conocido por su estética moderna y glamurosa, con un susurro de irreverencia, Jonathan estableció su compañía en la ciudad de Nueva York en 1993.

El manifiesto de la marca subyace en todo lo que Jonathan diseña: "Creemos que los colores no pueden chocar"; "Creemos que el minimalismo es un fastidio".;” Y, sobre todo, “Si los herederos de la marca no pelean por eso, no lo lograremos”.

Aprovechando la creencia de Jonathan de que su hogar debería ser un espacio que evoque la felicidad, la colaboración de Jonathan Adler y H&M HOME se enfoca en zonas de la casa donde se hace vida social, como la sala de estar y el salón, con las imágenes de la campaña tomadas en la inspiradora casa de Adler en la ciudad de Nueva York.

“Nuestra primera colaboración de diseño es una maravillosa oportunidad para continuar defendiendo el estilo personal en el hogar y no podríamos haber encontrado un mejor socio que Jonathan Adler.

Su energía ilimitada y su pasión por la irreverencia se funden en cada pieza de esta colección y estamos muy emocionados de poder ofrecer a nuestros clientes un vistazo al mundo de Jonathan Adler ", dice Evelina Kravaev Söderberg, directora de diseño y creatividad de H&M HOME.

