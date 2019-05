Tendencias en biquinis y bañadores 2019: colección moda baño H&M

La colección de baño 2019 de H&M es para volverse loca de amor. Ultimas tendencias en moda baño para lucir radiante este verano en la playa, en la piscina y en tus vacaciones más deseadas.

Te seleccionamos las tendencias más destacadas en biquinis y bañadores para esta temporada. Toma nota y renueva tu armario.

Las pasarelas de moda para este año ya anticiparon que los volantes iban a ser los protagonistas, no solo en vestidos, monos y tops, sino en la moda baño también. Tu look más folclórico para ir a la playa con este diseño en rojo oscuro: los volantes añaden un toque femenino y le dan a tu look un toque extra.

Otra tendencia que ha vuelto para quedarse es el estampado tie dye: inspirado en el boho chic surfista de los años 70, este estampado es perfecto para cualquier día de playa con su origen lúdico y relajado.

El naranja es uno de los colores ideales para resaltar moreno, además de estar en el TOP de tendencias de esta temporada, asi que en moda baño no podía ser una excepción. Apuesta por estos diseños en color vivo y de cortes clásicos tanto de bañador como de biquini.

Y si eres una amante del estampado animal, estás de suerte porque esta temporada ha venido para quedarse. Y no solo el clásico leopardo, el cebra con rayas blanca y negras son el Must de esta temporada en playas, piscinas y chiringuitos.

Y nuestro favorito: las rayas. No hay verano que no se convierta en una tendencia obligatoria en un fondo de armario veraniego. Además, este bañador de rayas blancas y azules de la colección de H&M 2019 te servirá como body combinado con shorts y faldas para esos paseos tan especiales cuándo se va el sol.

Para las más clásicas y sobrias: el minimalista y elegante negro.

