El producto de belleza estrella de H&M: el lápiz de sombra de ojos

¿No tienes tiempo para aplicarte capas y capas de sombra de ojos cada vez que vas a salir de fiesta? Este minúsculo artículo imprescindible de la nueva colección de H&M te llevará de un día junto al mar a un after-playa en segundos, literalmente.

El Easy On The Eye Colour es una sombra de ojos llena de pigmentos en forma de lápiz que se ha convertido en el producto estrella de H&M.La actriz Juliette Labelle nos da el paso a paso de como se hace unos ojos ahumados difuminados veraniegos.

Empieza por aplicarte un tono más claro, como Haypenny o Mauve Over Darling cubriendo todo el párpado. Elige después un tono más oscuro, como Plummy Accent y aplícalo en la parte exterior del párpado, cerca de la línea de pestañas. Difumínalo con los dedos, ¡evita las líneas marcadas! Para que quede aún más suave, difumina con una brocha de sombra de ojos.

El Magazine online de H&M ha entrevistado a Juliette para que nos dé el secreto de cómo luce tan guapa y radiante.

¿CUÁL ES EL SECRETO PARA EL ÉXITO CON LOS OJOS AHUMADOS?

"Menos es más, y no tengas miedo de usar los dedos. Soy una imperfeccionista, así que un ojo ahumado clásico me resulta un desafío. Me gustan las cosas húmedas, así que a veces uso brillo labial en los párpados, o un colorete".

¡CUÉNTANOS LOS PASOS DE TU RUTINA DE BELLEZA MATUTINA!

"Me despierto, bebo agua con limón para regularme el pH, y tomo vitaminas y probióticos para mi flora intestinal. Luego me lavo la cara con un limpiador orgánico y un tónico. Como maquillaje, uso un hidratante tintado, un iluminador y lo completo con un poco de colorete en las mejillas y párpados. A días alternos por la mañana, me hago una mascarilla facial hidratante y le doy a mi piel una hora de descanso antes de aplicarme nada".

¿EN QUÉ PIENSAS AL MIRARTE AL ESPEJO?

"Intento recordarme constantemente las cosas bonitas en lugar de centrarme en los granos o en cualquier imperfección. Pienso que las mujeres tienden a compararse unas con otras, lo cual es triste porque ¡la idea no es que te parezcas a toda la gente de Instagram!"

¿TIENES ALGÚN TRUCO DE BELLEZA CASERO?

"A veces me hago una mascarilla de pelo con yemas de huevo, aunque no estoy completamente segura de que funcione. ¡Pero simplemente las bato y me las reparto [por el pelo]! También me gusta lavarme el pelo con vinagre de sidra de manzana de vez en cuando, es muy bueno para equilibrar el pH".

MIRANDO FOTOS ANTIGUAS DE TI MISMA, ¿CUÁL ES EL ERROR DE BELLEZA MÁS GRAVE QUE HAYAS COMETIDO?

"Probablemente ponerme eyeliner en la parte inferior de los ojos, lo cual hacía que mis ojos parecieran minúsculos. Cuando miro fotos viejas, tengo una horrible raya al costeado y delineador negro. Creo que intentaba ser punk pero me quedaba corta".

