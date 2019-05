El Cortes Inglés lanza la campaña publicitaria “Todas somos woman” con mujeres reales, 7 trabajadoras

No es que las modelos no sean mujeres reales, lo son, sin duda. Pero la realidad es que la mayoría de mujeres no tienen el cuerpo de una maniquí. Son cuerpos igual de bellos y hermosos, pero sin el corsé que marca la moda. Por primera vez y coincidiendo con el día del trabajador, El Corte Inglés ha lanzado una campaña protagonizada por empleadas del Grupo que darán visibilidad a la marca Woman.

Para ello, la empresa ha apostado por una campaña en la que las protagonistas son siete empleadas del Grupo El Corte Inglés de diferentes edades y departamentos que han sido seleccionadas entre más de 300 participantes. Bajo el claim “TODAS SOMOS WOMAN”, esta campaña tiene como objetivo resaltar que todas las mujeres son únicas, valientes y luchadoras y que encuentran en la marca Woman El Corte Inglés las claves para elegir su propio estilo.

La primera fase del casting se realizó el pasado febrero a través de la plataforma de comunicación interna del Grupo El Corte Inglés. Más de 300 mujeres tanto de España como de Portugal enviaron un vídeo en el que explicaban porqué se consideraban candidatas para representar a la “mujer Woman”, y lo ponían en relación tanto con su trabajo, como con su estilo de vida, gustos y aficiones. De entre los vídeos enviados, se seleccionaron un total de 22, cuyas protagonistas realizaron un casting personal vestidas con las prendas Woman. Finalmente, se eligieron siete mujeres para ser imagen de la campaña; ellas representan un abanico amplio y diverso que concentra la filosofía de la marca Woman El Corte Inglés.

Estas son las protagonistas

Alba (27 años) es una apasionada de la fotografía de viajes. Pertenece al departamento de Redes Sociales y trabaja en Madrid. Se define a sí misma como una persona extrovertida y natural. “Woman El Corte Inglés me transmite variedad y comodidad con productos bastantes cuidados. Al final es una marca para todas las mujeres, con la que puedes vestir tanto a diario como en momentos especiales”, explica durante el rodaje de la campaña.

Rosy (40 años) forma parte del departamento de Bodamás y SAP de El Corte Inglés de Tenerife. Es una apasionada de la vida junto con su familia, sus hijos y sus amigos. Para ella, “Woman El Corte Inglés sobre todo es elegancia. Elegancia a la vez que comodidad. Ropa suelta, ropa cómoda y, además, con tallajes diferentes para las mujeres de hoy en día”, señala.

Silvia (47 años) es Gerente de la planta de Infantil, Señora y Ropa Interior de El Corte Inglés de Granada. En su tiempo libre le gusta disfrutar con su familia y tomarse una copa de vino y una tapa. “Woman El Corte Inglés me transmite diversidad de estilos y mujeres, no por la edad, sino por la forma de entender la vida. Una marca con la que se puede llegar a más público. La línea Weekend me encaja perfectamente”, apunta.

Lina (48 años) trabaja en administración del departamento de Promoción Punto de Venta en Madrid. Entre sus aficiones destacan leer, ver series y pasear. “Woman El Corte Inglés me transmite algo nuevo, fresco, una nueva etapa, ilusión… Me vincula bastante la marca para hacer cosas nuevas”, relata.

Susana (41 años) desarrolla su labor en el departamento de Gafas de Sol de El Corte Inglés Nuevo Centro en Valencia. Define su estilo a la hora de vestir como casual, sport y cómodo. Para ella la comodidad es muy importante, pero siempre sintiéndose guapa. “Woman El Corte Inglés es muy versátil y para todo tipo de mujeres. Me siento muy identificada con la marca”, destaca.

Minerva (38 años) forma parte del departamento de Infantil de El Corte Inglés de Asturias. Cuando vio la propuesta de casting para esta campaña en la intranet del Grupo le pareció una idea muy buena y considera que es la mejor manera de expresar al cliente de El Corte Inglés que todas somos Woman. “Woman El Corte Inglés me sugiere comodidad porque con cualquier prenda puedes sentirte guapa independientemente de la talla”, resalta.

Lurdes (39 años) trabaja en el departamento de Moda Joven Ella en El Corte Inglés de Lisboa. Se define como una persona simpática y divertida a la que le encanta la música, bailar y su familia. “Woman El Corte Inglés es muy fresca, me transmite diversidad. Al tener varias líneas, encaja con diferentes tipos de mujeres. Me siento bastante identificada con la marca, la ropa es divertida y a mí me gusta serlo”, subraya.

Woman El Corte Inglés se ha creado con el fin de satisfacer todas las necesidades de las mujeres durante los siete días de la semana. Va dirigida a una mujer clásica pero actual que busca una buena relación calidad-precio y comodidad. La colección de Woman cuenta con una amplia oferta de básicos y con una gran variedad de prendas en diferentes tallas y tejidos, así como con una paleta de color donde predominan los estampados.

Dentro del paraguas Woman El Corte Inglés se encuentran: Woman Essentials, con prendas básicas pero con un estilo cuidado que combinan con todo; y Woman Weekend que ofrece una oferta más casual con tejidos naturales y que está pensada para vestir cómoda el fin de semana. Desde la temporada Otoño/Invierno 2018, la marca cuenta con tienda propia en todos los centros de El Corte Inglés tanto de España como de Portugal y sus colecciones están a la venta en la web www.elcorteingles.es

La campaña “TODAS SOMOS WOMAN” está compuesta de 11 imágenes de las protagonistas, tanto grupales como individuales; un vídeo grupal del casting de un minuto de duración; otro vídeo de la campaña de un minuto; dos adaptaciones de 20 segundos de los vídeos del making off y de la campaña; y siete vídeos individuales de cada una de las protagonistas de 30 segundos de duración. Todos los materiales serán distribuidos en diferentes formatos en pantallas en los centros de El Corte Inglés, medios digitales y RRSS.

SPOT TODAS SOMOS WONAN PRIMAVERA VERANO 2019

