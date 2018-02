Bolso de mano y bolsos de fiesta en El Corte Inglés primavera verano 2018

Todos los outfits y estilismos necesitan un complemento final que le otorgue esa sofisticación y detalle final que lo conviertan en un look perfecto y completo. Me refiero, sin duda, al bolso. Incluso en algunas ocasiones, el bolso se ha convertido en el protagonista absoluto del look, haciendo que el resto de prendas pasen a un segundo plano. Una muestra de ello la podemos observar en los diseños de Moschino, de su colección de 2015, inspirados en la cadena de comida rápida McDonald’s, que sin ninguna duda acapararon todas las miradas.

Siguiendo esta línea de bolsos pop art, El Corte Inglés dispone de una variedad de bolsos de este tipo para esta primavera verano 2018. Un ejemplo sería los diseños de la marca Kling, en concreto este bolso con forma de labios color rojo, que transmite una imagen juvenil y un toque de diversión. Así mismo, permite llevarlo como bolso de mano y también de fiesta, ya que su color admite multitud de combinaciones y aporta una distinción a los conjuntos para asistir a una fiesta, tanto de noche como de día.

Si lo que buscamos es un estilo más elegante y sobrio, El Corte Inglés dispone de bolsos de mano color negro, pero adornado con motivos florales que lo hace perfecto para esta primavera verano 2018, a la vez que admite multitud de combinaciones ilimitables.

Con un suave tono azul pastel, este bolso de Valentino hace alusión a los colores propios del verano, al mismo tiempo que su grabado efecto piel de serpiente lo dota de una mayor distinción y refinamiento.

En lo referente a los bolsos de fiesta, también muy demandados para la primavera verano, destaca este divertido diseño de Fórmula Joven. El color beige permite que el bordado de cerezas resalte y atraiga toda la atención, destacando como toque final el cierre de boquilla color rojo. Es un bolso que puede ser combinado de muchas formas, ya que la base de color beige se adapta fácilmente a cualquier look.

Entre las marcas españolas más destacadas, dentro de El Corte Inglés, se encuentra Adolfo Domínguez. En su colección de bolsos, posee diseños tan originales como este bolso de fiesta estilo clutch con piezas de puzle. Contiene numerosos detalles y una gran variedad de colores que lo convierten en un bolso singular y único.

Con un estilo más moderno, destaca este bolso de Green Coast, un bolso de fiesta tipo clutch. El color negro hace que destaque mucho más el detalle “Girls”, diseñado en relieve y que le aporta ese toque de color que lo convierte en un bolso más juvenil. Gracias al color negro, este bolso puede ser combinado de muchas maneras, y es perfecto para acudir a cualquier fiesta.

Por último, merece especial atención este bolso de la marca Abbacino. Es un diseño que recuerda a los bolsos propios de los años veinte, conocido más bien como los “locos años veinte”, en los que las fiestas y celebraciones estuvieron marcadas por una moda y por una actitud renovadora. Este diseño recoge esas pinceladas de la moda de aquella época, por lo que es un bolso que transmite esa diversión propia de la vida nocturna, a la vez que consigue unir extravagancia y sofisticación de la forma más elegante posible.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.