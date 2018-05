Trabajar en moda: todo lo que necesitas para hacer de tu pasión, tu profesión

“Trabaja en lo que te gusta y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida”, por eso, la elección adecuada de una escuela donde te formes acerca de tu vocación, tu pasión y tu sueño, es muy importante.

Trabajar en la moda es el sueño de muchas mujeres, pero ¿qué tipo de empleos están relacionados con este mundo tan apasionante? Dedicarse a esto no es ir de compras o leer revistas para estar al día de las últimas tendencias de la temporada, va mucho más allá.

La moda suele ser vocación pero una formación complementaria te puede abrir muchas puertas ya que hoy en día es muy importante tener estudios y conocimientos adicionales en cualquier puesto de trabajo. Lee, lee, lee, estudia mucho y nunca creas que tienes información suficiente, es una de las claves del éxito.

Si aún no tienes clara cuál es tu profesión en este sector, toma nota de algunos de los puestos de trabajos más populares.

Diseñador/a de moda: Si rebosas creatividad y el talento corre por tus venas, plantéate empezar a diseñar ropa, joyas, complementos y zapatos. Es muy importante ser original y hacer cosas que nadie haya hecho, y para ello, una ayuda como un Grado en Diseño de Moda Madrid, no viene mal. ¿Te imaginas que tu pasión se convierte en tu profesión para el futuro?

Periodista: ¿Te apasiona comunicar a través de redes sociales, radio, prensa o televisión? ¿tu profesión ideal es ser periodista de moda? ya te imaginas con tu acreditación colgada paseando por las Fashion Weeks de todo el mundo y contando en directo las últimas tendencias… Búscate la escuela universitaria adecuada… ¡y a triunfar!

Publicista o diseñador gráfico: esta es otra de las carreras con más salidas a la moda. ¿Te imaginas ser la mente creativa que hay detrás de las campañas publicitarias más relevantes? Serás un pilar fundamental en la imagen y en la comunicación de estas marcas y… ¡los sueños a veces se cumplen! Solo hace falta: “persistir, insistir, resistir y nunca desistir”.

Asesora de imagen/ estilista: de ti depende el estilismo de una persona, pero el buen gusto no lo es todo. Así que recuerda la importancia de una buena formación.

Modelo: Este es el sueño de cualquier amante de la moda: subirse a una pasarela y lucir el mejor modelo de ese famoso diseñador… pero, la mala noticia es que esto no depende de estudios, ni de más experiencia… si no más bien de genética. ¿Y si no? Ser influencer, caer en gracia y tener un número muy considerable de seguidores en Instagram. La marcas te rifaran!

Ya lo decía Miranda Priestly en la película El Diablo viste de Prada, "todo el mundo quiere ser una de nosotras"… y es que el mundo de la moda es demasiado apasionante. Pero eso si: “No es oro todo lo que reluce” y como todo trabajo, desgasta, estresa y aparecen esos días chungos en los que solo piensas en esas paradisiacas vacaciones en una isla.

Y recuerda, para triunfar y tener éxito, lo más importante es CREER EN TI.

