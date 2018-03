¡Si eres un netflix-adicto, no debes perderte estas series!

La plataforma Netflix ha llegado pisando fuerte a nuestro país. Gracias a su servicio que permite ver legalmente cientos de películas y series a través de Internet, millones de usuarios han podido disfrutar de sus numerosas series, películas y documentales que contiene. Aunque todos los contenidos que contiene son de especial calidad y minuciosamente elegidos, sin ninguna duda las series se han convertido en el contenido que ha conquistado a la mayoría de espectadores. Si tú también te has convertido en un netflix-adicto, estas son las series que no debes perderte:

En primer lugar, dentro del panorama nacional, cabe destacar la influencia que ha tenido en los espectadores la serie “Vis a Vis”. Esta serie que parece ser una mezcla y estar inspirada en la americana “Orange is the New Black” y “Prison Break” se ha consolidado y ha reunido a una gran cantidad de fieles espectadores que han decidido visualizarla a través de Netflix, donde están disponibles las dos primeras temporadas (la tercera temporada se estrena esta primavera en Fox).

“La Casa de Papel” también ha sido un éxito y ha contado con una gran cantidad de espectadores en Netflix. Aquí podemos encontrar las dos primeras temporadas.

“Las Chicas del Cable” es la primera serie original de Netflix producida en España. Está protagonizada por Blanca Suárez y Maggie Civantos (protagonista también en “Vis a Vis”), entre otras, y ha sido toda una revolución en nuestro país. Esta serie ambientada en la España de los años 20, ha sido todo un éxito y una gran apuesta de Netflix dentro de las series españolas.

Dentro de las series americanas, hay una gran variedad de estilos y tipos muy influyentes, entre las que se encuentran por ejemplo “Orange is the New Black”. Es una serie de comedia-drama que cuenta con varios premios, entre ellos el Premio del Sindicato de Actores al mejor reparto de televisión. Se emitió por primera vez en Netflix en el 2013, y actualmente cuenta con 4 temporadas que podemos disfrutar en la plataforma.

“Narcos” ha sido otra de las series de gran éxito en Netflix. Cuenta, mediante ficción histórica, la lucha contra el narcotráfico en Colombia durante los años 1990. Actualmente cuenta con un total de tres temporadas.

Otra serie que ha sido todo un éxito y que ha desatado la polémica en torno a los pros y contras de la reproducción y adaptación de los temas que se tratan en la serie, es “Por trece razones”. Se trata de una de las series que más revuelo e impresión ha generado, no sólo por los temas tan duros que trata, como el bullying, las violaciones o el suicidio, sino también por hacerlo de una forma correcta y lo más respetuosa posible para público. Es sin duda una de las series más famosas de Netflix. Actualmente cuenta con una temporada, a la espera de que se estrene la segunda.

Otra que ha tenido gran éxito es “Stranger Things”. Esta serie de ciencia ficción se sitúa en Indiana, Estados Unidos, concretamente en el siglo XX, cuando un niño de doce años desaparece misteriosamente. Sus dos temporadas disponibles en Nextlix están llenas de misterio e intriga.

En referencia a las series policíacas, destaca “The Killing”.Tras la emisión de la tercera entrega, y gracias a Netflix, la serie produjo su cuarta y última temporada. En Netflix se puede disfrutar de las 4.

