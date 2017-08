Descubre Oporto este verano en 48h

No es una guía de viaje, ni tampoco os contamos acerca de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Oporto. Es un llamamiento a los aventureros, los amantes de la cultura, a los que les gusta vivir…

Lisboa, Coímbra, Braga, Sintra, Évora, Aveiro…Todas estas ciudades nos emocionan, consiguen perdernos, logran que vaguemos por su callejuelas y que descubramos, sin quererlo, sus más recónditos huecos repletos de historia.

Oporto, sigue la misma línea que todas estas ciudades, es una de las preferidas por los viajeros, sobretodo, en verano. La vida que envuelve esta preciosa ciudad de Portugal la rodea de alegría y movimiento. Los portugueses, con sus aires despreocupados y su estilo informal acentúan aun más esa sensación de despreocupación que tanto nos caracteriza a los europeos.

“Este año no, el que viene mejor”. No os engañéis, ese momento no llegará el próximo año y tampoco el siguiente ni el pasado a este. Viajar se trata de vivir experiencias, dejarse llevar, sin complicaciones, sin remordimientos.

Viajar es dejarse llevar por el deseo de conocer mundo. Oporto crea ese deseo fácilmente, por su ambiente, su clima, su gente, su historia y sus calles. Ser un poco más nómada de lo habitual, nunca viene mal para relajar el alma.

Es imposible conocer una ciudad de arriba abajo en un fin de semana, no vamos a mentir. Sin embargo, es posible tener una idea de lo que en su día fue, de lo que es y de lo que parece que va a llegar a ser, en muy poco tiempo.

Si decides emprender este viaje y tan solo tienes dos días para pasear por Oporto, en Modalia, te recomendamos encarecidamente ir al Mercado do Bolao. Recientemente, lo están reconstruyendo debido a su antigüedad pero incluso así, es uno de los mercados más llenos de vida de Portugal en el que puedes estar.

Alimentos, recuerdos, azulejos, accesorios, objetos, antigüedades, bocetos, pinturas, flores, herramientas, etc. Infinidad de artilugios son los que, la buena gente de Oporto, vende durante el día en el mercado.

Otro lugar, perfecto donde hacer una parada es el café Majestic, característico de Oporto por su larga trayectoria e historia. Además, es uno de los cafés más hermosos que podrás ver, se compara con los de París, y es realmente encantador.

Son muchas las personas que no pueden negarse a sus encantos ya sea por el delicioso café que sirven o por los detalles arquitectónicos.

“Un restaurante para no olvidar jamás” afirma una clienta del Café Majestic.

¿Te gusta el vino? ¿Las bodegas? En Oporto no es problema encontrar un buen vino, ni un lugar donde te lo sirvan ya que las calles están a rebosar de bares, restaurantes, clubes, pubs y cafeterías.

CROFT, es una de esas bodegas históricas con mucho recorrido. Se encuentra pasando el puente por el que pasa el río Duero, del que ya hablaremos más tarde, y es una de las favoritas para la degustación de vinos.

Además, de Croft existen otras muchas bodegas alrededor donde la cata de vinos es muy buena. Es en TripAdvisor donde podrás encontrar toda la información para encontrar la bodega perfecta para ti.

¿Qué más ver en Oporto?

Como lugares históricos, monumentos y demás, hay una amplia lista que seguir: rúa santa Catarina – calle comercial-, librería Lelho e Irmao - conocida por Harry Potter-, Praça da Batallha, iglesia de San Ildefonso, Praça da Liberdade, Ayuntamiento de Oporto, Rua dos Clerigos, estación de trenes de San Bento, rúa de Mousinho da Silveira y rúa da Alfándega.

Parecen muchos lugares, y una lista sin fin que recorrer, lo sabemos. No os preocupéis, Oporto es pequeña y demasiado encantadora como para hacernos perder el aliento en dos días. Lo bueno de la ciudad es que todo se encuentra al lado y no son necesarios más de dos días para verlo todo con calma.

Momentos del día claves

Por último, el puente del río Duero, un verdadero espectáculo de colores durante el atardecer. Con la bajada del sol, el reflejo del agua se superpone a las luces que este desprende convirtiéndolo en la panorámica perfecta de cualquier viajero.

Esta parte de la ciudad es la más nueva y, sin embargo, es la que más enamora. No puedes desaprovechar la oportunidad de pasar una tarde a la orilla del Duero viendo la alegría portuguesa que se vive en Oporto.

