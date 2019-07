Roma inspira a Teresa Helbig en su colección PV 2020 sobre la pasarela MBFWMadrid

Una mujer Helbig nunca pasa desapercibida. Eso lo sabemos. O al menos eso nos demuestra Teresa Helbig cada edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid.

Esta vez, presentó su colección "Join the club" en la jornada del martes junto a Oliva, The 2nd Skin Co, Devota & Lomba, Ana Locking, Pedro del Hierro y Roberto Verino.

Unas propuestas inspirada en la Roma de 1976: "En la tranquila Via della Pace esta noche hay más actividad de lo habitual: toca reunión de socias en el Club Helbig. Por una vez, y solo por una, esta sociedad privada abre sus puertas para mostrar al mundo cómo es su universo.

En el Club se fuma, se debate, se baila, se dicen palabrotas, se discute de filosofía y arte, se habla claro... y se viste muy bien. Hay socias de veinte años, otras de setenta; socias ejecutivas, socias bohemias que viven frente a la playa. Les une la cultura, el respeto, la camaradería y un amor infinito a la moda. El único requisito para ser aceptada es que te contacten ellas.

El resultado es una colección nocturna, pandillera, festiva e incluso algo chulesca. La #helbigang en su máxima expresión".

Teresa imprime su carácter en todas sus creaciones. Pasión, creatividad, innovación y exquisitez convierten cada pieza en verdaderas obras de autor, alejadas de lo corriente y de las producciones en serie. Vestidos que mantienen su fuerza, diseño y estilo con el paso de las temporadas, enfatizando la exquisitez de la artesanía y la tradición en la elaboración de los vestidos.

En el atelier de Barcelona, Teresa crea y confecciona todas sus prendas. De forma minuciosa sigue todo el proceso de creación hasta el ultimo detalle. Le gusta experimentar con los mejores tejidos, combina sedas, tules, pedrería, crochet …