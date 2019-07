Los prejuicios de la sociedad protagonizan la colección de Brain&Beast sobre la pasarela MBFWMadrid julio 2019

"Taboo" es el nombre de la colección que Brain & Beast presentó sobre la pasarela de moda española Mercedes Benz Fashion Week Madrid con un desfile tan critico como de costumbre.

La descripción del diseñador a su colección es que "Sigmund Freud, en Tótem y tabú (1913) teoriza sobre la figura simbólica del “tótem” (representación de la unión de un grupo) frente al tabú (conducta moralmente inaceptable por razón no justificada basada en prejuicios). Un prejuicio es una opinión preconcebida que surge por una conveniencia, para discriminar, descartar o dominar a otras personas y así los tabús propician las normas que evitan la ruptura de la paz interna del grupo. El ser humano se acostumbra por lo tanto a la obediencia en las sociedades civilizadas y, con un dominio inteligente de los tabús, se constituyen las leyes humanas.

Sin embargo es común y natural lo que el psiquiatra suizo Eugen Bleuler denominó “ambivalencia de emociones”, es decir, experimentar simultáneamente lo positivo y lo negativo en referencia a algo, generando una disonancia emocional. No hay concordancia entre el querer y el pensar, la norma y el deseo, produciéndose un conflicto entre las componentes afectivas y cognitivas. Esta ambivalencia llevada al extremo podría estar ligada, de alguna manera, a un tipo de conducta en la cual no se consiguen colocar correctamente todas estas estructuras mentales y es conocida como Trastorno Mental Disociativo (TMD). En diferencia a la esquizofrenia, el paciente no se aleja de la realidad, alberga dos o más personalidades que conviven simultáneamente. Se trata, metafóricamente, de una imagen que es percibida de manera fragmentada y caótica y cuyas piezas se manifiestan de manera independiente.

Un objetivo sin plan es simplemente un deseo y la no consecución de los mismos hace recurrente el comportamiento consumatorio, También hará activo en la memoria hasta su culminación. Por ello, BRAIN&BEAST propone la liberación del “alter ego” conflictual (lo prohibido, el tabú) a modo de transgresión irreverente afrontando, integrando y mostrando los más naturales deseos, mostrando todo lo poliédrica, compacta y simultánea que puede llegar a ser la psique: desde el “crossdressing” lúdico o sexualizado a la pornografía, del amor a la vida hasta el instinto asesino, desde el lujo hedonista hasta el club underground, el placer del mal, lo que no se debe enseñar, lo que realmente gusta… por higiene mental".

Esta es la inspiración de su colección que habla por si sola... juzgad vosotros mismos.

Todas las noticias sobre la pasarela de moda española Mercedes Benz Fashion Week Madrid en nuestra sección especial MBFWM.