La moda española está en su mejor momento

MBFWMadrid, la gran plataforma de la moda española, celebró la 67ª edición abriendo el calendario de desfiles internacionales y confirmando el gran momento creativo que vive la moda española.

Tuvo lugar del 24 al 29 de enero, unas semanas antes de sus fechas habituales, y mantuvo la fórmula de combinar la celebración de desfiles en IFEMA-Feria de Madrid con otros escenarios de la ciudad.

La riqueza y diversidad creativa proyectada en las colecciones de los 48 diseñadores participantes permitieron constatar el gran momento que vive la moda española, tales como Maria Escoté, Palomo Spain, Alvarno, Juan Vidal, Jorge Vázquez, Teresa Helbig, Ana Locking, The 2nd Skin, ManeMané, Ulises Mérida, Andrés Sardá, Leandro Cano o Devota&Lomba, entre otros, ofrecieron interesantes propuestas, fruto de su innovación y talento creativo.

En esta edición, la organización tomó la decisión de mantener el formato de calendario de pasarela que tan buena acogida tuvo en septiembre pasado y que también ahora volvió a recibir.

Así, en esta edición se alternaron de nuevo desfiles en la Feria de Madrid con otras localizaciones en el centro de la ciudad, convirtiendo de esta forma a Madrid en una de las grandes capitales de la moda. En los desfiles celebrados en IFEMA se contabilizaron 53.675 visitantes.

El día 24 de enero las presentaciones de las colecciones de Duarte, Pilar Dalbat, Jesús Lorenzo, Oteyza y Pedro del Hierro, tuvieron lugar en distintos puntos de la ciudad, por invitación directa de cada marca. Una de las grandes novedades de la temporada fue la vuelta de Pedro del Hierro a las pasarelas, tras 15 años de ausencia, celebrando sus 30 años en el mundo de la moda, con un desfile en el Museo del Ferrocarril, con Nacho Aguayo como director creativo de la marca.

Destacadas incorporaciones

En el capítulo de novedades resultó relevante la vuelta al programa general de la pasarela de nombres con gran peso en el universo de la moda española, como Pedro del Hierro, Oliva, Leandro Cano, Moisés Nieto, Miguel Marinero, a los que se sumó la participación por primera vez del tándem creativo Oteyza, La Condesa, Duarte y el dúo Shoop Clothing. También destacó en esta edición la vuelta de Roberto Verino a IFEMA, a la pasarela del pabellón 14.1, tras dos ediciones presentando desfile en distintos escenarios de Madrid; el primer desfile de Isabel Núñez en el recinto de IFEMA, así como la celebración de los desfiles de Leandro Cano, Manemané y Juan Vidal, Premios Who’s on Next-VOGUE, en la Real Casa de Correos de Puerta del Sol, sede de la Comunidad de Madrid. Por su parte, el diseñador, Moisés Nieto presentó su nueva colección en una fiesta en el Club Matador, el sábado 27 a las 21.30 horas.

El concepto see now buy now, ver ahora, comprar ahora, estuvo también presente en esta edición de la pasarela, en las colecciones de María Escoté, Roberto Verino y Oliva.

Premios a la mejor Moda española

MBFWMadrid volvió a ser también en su edición de enero 2018 la gran plataforma donde se premia tanto a los grandes nombres, como a los nuevos valores de la moda española. Con el patrocinio de L’Oréal, se eligió a Oliva, como mejor diseñador consagrado, a Lucía López, como mejor modelo, y como novedad, se presentó el premio al Mejor Beauty Look, cuyo ganador se dará a conocer próximamente. Por su parte, Mercedes-Benz seleccionó a CeliaValverde como creador emergente más destacado con su premio Mercedes-Benz Fashion Talent, y Samsung presentó en pasarela el proyecto ganador del Samsung EGO Innovation Proyect, a cargo de la firma Zer, en la jornada de jóvenes Samsung EGO.