Antonio Miró, Krizia Robustella y Miriam Ponsa proganistas en la 2ª jornada de 080 Barcelona

La moda masculina, con las colecciones de JNORIG y MANS Concept Menswear abrieron la segunda jornada de 080 Barcelona Fashion Las propuestas del diseñador JNORIG y de la firma MANS Concept Menswear han abierto la segunda jornada de desfiles de 080. OSCARLEON con “I will do it, whatever you think” ha tomado el relevo en la pasarela y ha cerrado la jornada matinal en el Recinte Modernista de Sant Pau la propuesta “Akelarre” de la diseñadora Txell Miras.

Por la tarde fue el turno de las colecciones de los creadores Pablo Erroz, Krizia Robustella, Miriam Ponsa y Antonio Miro. Y cerró la jornada Sweet Matitos con la propuesta “Winter Ball Season” Martes, 30 de enero de 2018.— Las colecciones para hombre de JNORIG y MANS Concept Menswear han sido las encargadas de abrir esta mañana la segunda jornada de la pasarela 080 Barcelona Fashion.

En la jornada matinal también presentaron sus propuestas para la próxima temporada otoño/invierno 2018/2019 Oscar Leon y Txell Miras. Con la colección “AW18”, la firma del joven creador Jaime Girón, JNORIG, ha inaugurado la segunda jornada de desfiles de 080. Girón ha presentado una propuesta para hombre inspirada en la fusión de dos culturas, que une el frío de los territorios noroeste de Canadá, habitados por los inuits, con la calidez del desierto árabe y los semitas.

Blancos, negros y grises, así como la impresión de una superficie agrietada, que aparece en varias piezas de la colección. Continuidad en las formas geométricas, esta vez en forma de plafones con rayas, inspirados en las piezas utilizadas por las culturas inuit, pero con un toque moderno. Las telas evocan un aire animal, que refleja la estrecha relación que tienen estas culturas con los animales. Ha tomado el relevo en la pasarela la firma para hombre MANS Concept Menswear con la colección “Make America great again”.

El diseñador Javier Álvarez se ha inspirado en los uniformes de las escuelas de Nueva York. Son piezas realizadas a mano, que representan una evolución hacia la hermandad Mans. En esta colección lo más importante son los tejidos, con una mezcla perfecta entre los clásicos de sastrería, combinados con una investigación de nuevos tejidos. Las modificaciones de solapas y la morfología de las chaquetas ayudan a entender la colección. Las piezas empiezan ajustadas y perfectamente colocadas y, a través de ensanchamientos y volúmenes, se conduce hacia un sello propio, que pretende revolucionar América.

Por su parte, la firma del diseñador catalán Oscar León, ha presentado la colección para la temporada otoño-invierno 2018/2019 “I will do it, whatever you think”. Sus colecciones se caracterizan por su enorme identidad y compleja elaboración, en esta ocasión ha trabajado con tejidos técnicos como el cuero para los pantalones y el algodón manipulado, pintado a mano y con mensaje en las camisetas. Una propuesta que según el creador es de libre interpretación, que viste a una mujer de carácter fuerte, decidida y que sabe lo que tiene que hacer. Colores: negros, grises, y piedra.

Ha cerrado la jornada matinal de desfiles la creadora Txell Miras, que ha presentado la colección “Akelarre” inspirada en la Santa Inquisición y la caza de brujas. Colores blancos y crudos, tejidos de tapiz y jacquard, que recuerdan hábitos eclesiásticos antiguos, en contraposición con el miedo y con la incertidumbre, representados con colores oscuros, como negros, grises o tejidos de cuadros como los de recogimiento en el hogar, en mantas, pañuelos o chales.

En el terreno formal, encontramos superposiciones entre varias piezas para formar una, como símbolo del interior atemorizado, que representan la dualidad entre la apariencia y el ser. Piezas dobles, volúmenes exagerados o invertidos, cinturones opresores, cremalleras, hebillas, pinzas...Todo esto acompañado también de ilustraciones que muestran tristeza o temor.

