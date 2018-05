MBFWIbiza, la moda española aterriza en la isla para presentar las colecciones crucero 2019

Ahora si! Ha comenzado la cuenta atrás para la segunda edición de Mercedes-Benz Fashion Weekend Ibiza que tendrá lugar el próximo viernes 25 de mayo en Ushuaïa Ibiza Beach Hotel.

Una de las pasarelas de colecciones crucero más relevantes de España organizada por la firma de automoción Mercedes-Benz España, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel e IFEMA, a través de su pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que trabajan estos días para que MBFWIbiza vuelva a ser un gran éxito, al igual que su primera convocatoria celebrada el pasado año.

El evento cuenta con diseñadores de renombre en la moda española como Alvarno, Andres Sarda, Custo Barcelona, Jorge Vázquez y 2nd LAB by The 2nd Skin Co., así como por la firma de swimwear y beachwear, Melissa Odabash, con sede en Londres.

Todos mostrarán en exclusiva sus nuevas colecciones resort 2019. Además sin perder de vista a la moda, MBFWIbiza será tambien uno de los grandes eventos sociales de la isla, y convertirá a Ushuaïa Ibiza Beach Hotel en punto de encuentro de destacados personajes nacionales e internacionales.

Avance de colecciones MBFWIbiza

En un primer avance de estas colecciones Crucero 2019, que se presentarán en pasarela el día 25 de mayo, se descubren prendas muy femeninas, de estilo fresco, relajado y alegre, con notas de color y atractivos estampados, pensadas para disfrutar junto al mar o en viajes llenos de acción.

Para la noche, las prendas se transforman, ofreciendo un espíritu de fiesta sofisticado y exquisito, rebosante de feminidad y buen gusto.

Andrés Sarda mostrará en su desfile a la mujer en que se inspira disfrutando de un caluroso ambiente tropical en distintos momentos del día; la diseñadora Melissa Odabash estrenará presencia en esta pasarela, con la primera colección Après Plage, de vestidos de estampados únicos, al estilo Riviera francesa años 60. Custo Barcelona presentará prendas llenas de creatividad e innovación. El diseñador Jorge Vázquez ofrecerá una colección inspirada en viajes llenos de acción y adrenalina, para una mujer de carácter aventurero, que nunca renuncia a su esencia femenina. Por su parte, 2nd LAB by The 2nd Skin Co. apuesta por una colección elegante, joven y fresca, que parte de un estampado de flores estilo retro. También tendrá un aire fresco la nueva colección de Alvarno, que se inspira en una atmósfera de fiesta relajada que refleja la personalidad y la magia de Ibiza.

La pasarela MBFWIbiza dirigida por Charo Izquierdo, -también directora de MBFWMadrid-, cuenta ya con un lugar propio entre las citas clave del calendario internacional de colecciones crucero y es ya la segunda gran plataforma de moda celebrada en nuestro país, tras la consagrada pasarela de Madrid.

MBFWIbiza cuenta con grandes marcas patrocinadoras como dL’Oréal Paris, responsable de la peluquería y maquillaje de la pasarela; de la firma suiza de joyería y relojería Chopard; de Air Europa, aerolínea encargada de trasladar a modelos, diseñadores e invitados hasta Ibiza, así como Heineken, Belvedere Vodka, Veuve Clicquot, Larios Rosé, Royal Bliss, Palladium Hotel Group, Rowenta, Zignum Mezcal y Tatel Ibiza.

¿Preparados?

