Cinco curiosidades sobre el pelo que no sabías

El cabello nos acompaña, por lo general, a lo largo de toda nuestra vida. Lo cuidamos -unos más que otros- y lo peinamos a diario, pero realmente sabemos poco sobre esta parte de nuestro cuerpo.

“El cabello tiene muchas peculiaridades y es muy delicado. Por ello, es importante recurrir siempre a profesionales que sepan cómo trabajarlo y utilizar productos que sean respetuosos con él”, cuenta Javier Vila, colorista y embajador de Olaplex, tratamiento utilizado por las celebrities para ayudar a reparar el cabello dañado.

Y tú, ¿sabes cuánto crece, de media, en un año? ¿O cuánto pelo se te cae al día? ¿Qué color predomina entre los españoles?

¿Cuántos centímetros crece cada año?

El cabello crece algo más de un centímetro al mes, lo que representa una media de unos 15 centímetros anuales. Por ello, no hay que perder el miedo a cambiar de look. Como ya te habrán dicho en más de una ocasión, ¡el pelo crece! Eso sí, no creas que por cortarlo con más frecuencia crecerá antes. Lo que sí conseguirás será mantenerlo sano al cortar las puntas dañadas y evitar que las hebras se abran, subiendo hasta la raíz.

¿Qué color natural de pelo predomina entre los españoles?

De acuerdo con una encuesta elaborada recientemente por Olaplex, el color natural de los españoles es el moreno, con un 56,5 por ciento. Por su parte, el 32 por ciento es castaño y el 11,5, rubio, mientras que los pelirrojos representan en España al uno por ciento de la población. Sin embargo, es posible que la realidad que veas en la calle sea otra, y es que el 59,5 por ciento de los encuestados afirmaron llevar tinte o mechas, frente al 40,5 restante que, aseguró lucir su color natural.

¿Cuál es la elasticidad del cabello?

El pelo es capaz de estirarse hasta un 20 por ciento de su longitud total, una propiedad que puede ayudarte a conocer el estado de salud de tu pelo. Si este regresa a su forma original después de estirarlo, lo más probable es que tu cabello esté sano. Si, por el contrario, mantiene la forma que le has dado al tirar, debes comenzar a cambiar tus hábitos de cuidado.

¿Cuál es la vida media del pelo?

El tiempo que cada hebra de cabello aguanta en tu cabeza oscila entre los dos y los seis años, aunque algunos pueden durar un poco más. “Para alargar la vida media del pelo, es fundamental mantenerlo cuidado y utilizar productos reconstructores, sobre todo si tiñes tu cabello o tienes realizado algún tratamiento permanente”, aconseja Javier Vila. En cualquiera de estos dos casos, los pasos No. 1, No. 2 y No. 3 de Olaplex son perfectos para ayudar a reparar el cabello. Los pasos No.4 y No.5 -champú y acondicionador- también son ideales para cualquier tipo de cabello, ya que aportan hidratación y ayudan a eliminar el encrespamiento. Asimismo, no contienen parabenos, siliconas ni sulfatos, entre otros ingredientes que pueden llegar a perjudicar la salud del pelo, haciendo que su vida media se reduzca.

¿Cuántas hebras se caen al día?

Respecto al número de hebras que se caen al día, la cifra varía entre los 50 y 80 de media. “Para reducir estos números, es importante no dar tirones al pasar el peine, no tocarlo de forma constante o no abusar de planchas y secadores”, recomienda el experto de Olaplex.

