Mango Mujer Colección Otoño-Invierno 2017

Mango se prepara para el mejor Otoño-Invierno posible. Este 2017, "more than denim" ha sido el lema de la nueva colección de Mango, una línea de ropa cómoda, basada en el vaquero y la simplicidad del diseño.

Se trata de una colección hecha para la mujer trabajadora, inquieta y con necesidad de movimiento. Como veremos a continuación, las prendas de Mango se caracterizan, sobretodo, por ser cómodas y parecer estar destinadas al día a día de todas.

No solo se ha seguido esta colección en torno a la figura femenina sino que también se han aplicado las mismas bases para los hombres. Los colores de "More than denim" son, en su mayoría, azulados, beige y negro. Por lo que veremos una amplia selección de tonos claros como el azul celeste, el marrón caramelo o el blanco roto.

Mango apuesta por el Vinilo para el 2017

Al final, todo termina volviendo a nuestro armario. El vinilo se convierte en uno de los materiales preferidos por Mango para su colección otoño-invierno de 2017.

De repente, sin ton ni son, en medio de la colección basada en el estilo denim, azul, vaquero y sencillo, Mango nos sorprende con faldas de vinilo negro, abrigos de invierno rojo chillón y petos negros de lo más "hard".

Trench vinilo botones (Panel de vinilo, acabado brillante, solapas, cierre de botones en la parte delantera, cierre de botones en contraste, dos bolsillos laterales, forro interior) 79,99€

Falda vinilo volantes (Panel de vinilo, acabado brillante, volante en el bajo, detalle de cristales facetados y cierre de cremallera en la parte posterior) 29,99€

Cazadora biker vinilo (Panel de vinilo, solapas, bolsillos de cremallera, cierre asimétrico de cremallera y forro interior) 49,99€ .

Pichi Vinilo (Panel de vinilo, Acabado brillante, apliques metálicos, tirantes anchos cruzados en la espalda, dos bolsillos laterales y cierre de hebilla cuadrada metálica) 29,99€.

"MORE THAN DENIM" MANGO

Mango: abrigos, chaquetas y cazadoras 2017. Coming soon...

Abrigo pelo solapas (tejido de pelo, solapas amplias, cierre de botón, abalorio de cristal, manga larga y forro interior) 99,99€

Parka parches puños contraste (Diseño militar combinado, paneles en contraste, tejido de algodón, puños de pelo sintético azul eléctrico, aplique de pelo desmontable, cuello clásico, bolsillos de parche, parches decorativos, cierre de cremallera y botones) 69,99€

Cazadora biker cristales (Diseño biker, detalle de cristales facetados, panel de flecos, apliques metálicos, solapas amplias, trabillas en los hombros, manga larga con trabillas, dos bolsillos laterales, bolsillo decorativo en la parte delantera, cierre asimétrico de cremallera y forro interior) 89,99€ .

Calzado mujer Mango otoño-invierno 2017

Botín calcetín de tacón (Estilo calcetín, tejido elástico, ribetes en efecto piel y tacón ancho de 5 cm) 39,99€.

Zapato destalonado terciopelo (Tejido de terciopelo, destalonado, con punta, lazo decorativo, tacón kitten y mide 4,5 cm) 39,99€.

#MangoNewNow nos sorprende con nuevas prendas cada semana

La variedad que esta mostrando Mango en su nueva colección Otoño-Invierno 2017 es abrumadora, no solo por recuperar el vinilo del fondo de nuestro armario o combinarlo con un estilo tan desenfadado como el vaquero sino por no quedarse quieto en ningún momento.

La marca de ropa española no se queda atrás en cuanto a confección, diseño o calidad de productos. Es cierto, que su promoción tanto en los medios de comunicación, tanto online como offline, ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, la firma se mantiene y sigue apostando por la variedad de sus tiendas.

MANGO AW'17: More than Denim

Esta colección presenta además, de innovadoras piezas de ropa, nuevos accesorios y calzado. En esta ocasión, el color oro y el negro se hacen con el poder. Pendientes, botas, brazaletes, pulseras, carteras... Nada se le resiste a Mango este Otoño/Invierno 2017.

En Modalia | La nueva campaña de Carolina Herrera, por Mario Testino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.