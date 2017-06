Mad Cool 2017, horarios grupos y looks para asistir al festival más de moda: inspírate

Mad Cool es el festival de moda de este verano 2017 ya que en abril colgaron el cartel de Sold Out con las 45.000 entradas diarias para esta edición, vendidas, para la edición que se celebrán los días 6, 7 y 8 de julio de 2017 en La Caja Mágica de Madrid.

Lo más relevante es que es su segundo año y está entre los festivales más famosos y demandados de Madrid fidelizando a miles de personas que no han querido perderse esta experiencia que se ha convertido en una de las potencias de música en directo a nivel europeo.

El festival cuenta con un cartel muy popular que reúne a grupos de distintas generaciones nacionales e internacionales como Foo Fighters, Green Day, Kings Of Leon, M.I.A, Ryan Adams, Belle & Sebastian, Alt- J, Belako o Aurora & The Betrayers, entre otros.

Mad Cool, festival de éxito

Mad Cool es todo un éxito en cuánto a número se refiere ya que la pasada edición del 2016 tuvo un impacto económico para la capital española de más de 23 millones de euros, además de crear unos 2.000 puestos de trabajo. Asistieron un total de 102.407 personas siendo el 61% de Madrid, el 21% del resto de España y el 18% de más de 40 países diferentes.

Se espera de este festival que se supere este año en esta edición 2017 y más, después del galardón Best New Festival 2016 concedido por European Festival Award.

Horarios Mad Cool Festival

Si no quieres perderte ni un concierto del Mad Cool Festival 2017, toma nota de los horarios y de los escenarios de este evento musical que se celebran los días 6, 7 y 8 de julio de 2017 en el recinto de La Caja Mágica de Madrid.

Artistas Mad Cool Festival

Foo Fighters, Green Day y Kings Of Leon encabezan el cartel del fesrival con más de 60 artistas de primera línea internacional e internacional; entre los que se incluyen nombres como Wilco, M.I.A., Foals, Alt-J, Foster The People, Ryan Adams, Belle & Sebastian, Rancid, Manic Street Preachers, The Lumineers, George Ezra, Moderat, Kodaline, Roÿksopp, Dinosaur Jr, Catfish and The Bottlement, Savages, Quique González y Los Detectives, Slowdive, Kurt Vile & The Violators, Spoon, Warpaint, Trentemøller, Fuel Fandango, Cage The Elephant, UNKLE…

Mad Cool cuenta con cinco escenarios al aire libre para disfrutar al ritmo de tu música favorita. este festival ofrece, además en exclusiva, la oportunidad de ver en directo a grandes bandas que llevan años sin pisar nuestro país, habiendo conseguido un sold out de 45.000 entradas diarias para cada una de sus tres jornadas.

Look Mad Cool

Y si no sabes qué ropa vestir para este festival, inspírate en los looks de Coachella 2017 que elegimos de nuestras celebrities favoritas como Chiara Ferragni, Alessandra Ambrosio, Dulceida, Marta Carriedo, Rihanna, Kendal Jenner o Gigi Hadid, entre otras.

Lo más acorde para estos festivales es el estilo Hippie Chic donde no faltan los tatuajes temporales, los sombreros, las gorras, las mochilas, los turbantes y las gafas de sol retro tan de moda esta temporada.

