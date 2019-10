La Semana de Moda Baño Gran Canaria clausura una reforzada edición 2019, con la incorporación de Ifema

La Semana de Moda Baño Gran Canaria Moda Cálida clausuró el pasado sábado su edición 2019 con un balance muy satisfactorio y la asistencia de más 7.000 visitantes, que presenciaron los desfiles de la espectacular pasarela instalada en el centro de convenciones de ExpoMeloneras, al sur de la Isla. Esta ha sido una edición marcada por la participación de Ifema como organizador del evento junto al Cabildo de Gran Canaria, en la que han participado 39 diseñadores en 22 desfiles.

Jóvenes diseñadores canarios y marcas consagradas locales, nacionales e internacionales han presentado sus creaciones.

Destaca la presencia de creadoras como Guillermina Baeza, Ágatha Ruiz de la Prada, Dolores Cortés y All That She Loves que presentaron colecciones caracterizadas por un alto nivel de exigencia, tanto en la calidad como en el uso de técnicas innovadoras y materiales ecológicos y sostenibles.





El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y la consejera de Industria y Comercio, Minerva Alonso, asistieron el sábado a la clausura del evento en ExpoMeloneras, junto al director general de Ifema, Eduardo López-Puertas y la directora de las pasarelas de Moda de Ifema, Nuria de Miguel.





Por su parte, a modo de balance, la consejera de Industria y Comercio, Minerva Alonso, explicó que la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria mostró de nuevo el talento y la creatividad canaria. Esta pasarela permite visibilizar las marcas que desfilan en ella a través de una plataforma que cada año da nuevos pasos hacia la internacionalización y hacia la integración en el mercado nacional. Para ello, este año el Cabildo ha contado con el apoyo de Ifema para coorganizar el evento, lo que ha permitido contar con su experiencia como primer operador ferial español y uno de los más relevantes a nivel global.



Nuria de Miguel también hizo un balance muy positivo de esta edición, en la que Ifema se ha incorporado a la organización del evento, junto al Cabildo de Gran Canaria. Para Ifema ha supuesto una gran satisfacción coorganizar este evento conjuntamente con el Cabildo de Gran Canaria, en el que ya se han dado importantes pasos en potenciar la visibilidad del evento a nivel nacional e internacional.



Premio Heineken Nuevo Talento, Premio a la Mejor Colección Sostenible y Premio L’Oréal París a la Mejor Colección.

En la edición 2019, la pasarela ha incrementado a tres los premios del evento. por una parte, el “Premio Heineken Nuevo Talento” otorgado a Elena Morales por el patrocinador Heineken, consistente en visitar la feria de tejidos Première Vision en París; El “Premio L'Oréal París a la Mejor Colección” bajo el patrocinio de L'Oréal París, que ha recaído en Aurelia Gil, y gracias a él se realizará un reportaje de la marca en una cabecera de moda; y por último, el premio a la “Mejor Colección Sostenible”patrocinado por la revista CYL, líder del mercado especializado en moda íntima y baño en España, que fue para All That She Loves. Este premio brinda al ganador la posibilidad de contar para su colección moda baño 2020 con la colaboración de Nylstar, el fabricante de nylon líder en productos sostenibles. Su fibra Cotton 66 es la única fibra de nylon sostenible de fabricación nacional.



Cindy Kimberly amadrina la edición 2019 de #GRANCANARIASFW

La Semana de la Moda Baño de Gran Canaria ha contado con una invitada de excepción, la modelo e influencer Cindy Kimberly, con más de cinco millones de seguidores en Instagram, que ha sido la embajadora internacional invitada. Cindy siguió con atención las colecciones de swimwear de las firmas consagradas en Expomeloneras en su primera visita a Gran Canaria, donde quiere regresar con más tiempo para poder conocer la isla a fondo.



50% de modelos canarios en esta edición

Junto a los modelos nacionales e internacionales destaca la presencia en esta edición de un 50% de modelos canarias, que han desfilado este jueves luciendo prendas de los diseñadores grancanarios. Destacan nombres como Alicia Medina, Andrea Brisson, Claudia González, Cristina Guerrero, Khar Ndoye, Marina García, o Raquel Palomo. Entre las nacionales e internacionales destacan Sandra Gago, Lucia Rivera, Palito Dominguín, Begoña Martín, Cris Freitas o Godelieve Van Den Brandt. Del casting masculino de modelos canarios destacan Jábel Balbuena, Daniel Marcel, Ángelo Gómez o Aridane Da Silva. Entre los nacionales e internacionales, destacan Juan Betancourt, José Lamuño, Francis Villalba, o Jorge Rodes, entre otros.



Los diseñadores de la edición 2019 de #GranCanariaSFW

El programa de desfiles de esta edición arrancó el día 3 de octubre con la jornada dedicada a la colecciones de los jóvenes talentos con las firmas Román Peralta, Pomeline, Sirella Swim, Suhárz, Vevas, Chaxi Canarias, Elena Morales, Ola Olita y Como La Trucha al Trucho. Esta misma jornada incluyó la presentación de la colección de firma consagrada de lencería Gonzales.

Asimismo, en las jornadas de viernes y sábado se presentaron las colecciones de las firmas canarias Diazar, Laut Apparel, Palmas, Carlos Sanjuan, Maldito Sweet, Lucas Balboa, Chela Clo, Nuria González, Arcadio Domínguez y Aurelia Gil; junto a Kokú Kids, Ladybug’s Cris, e It Child en categoría infantil.

Respecto a los diseñadores invitados nacionales e internacionales, la pasarela contó con la presencia de nombres relevantes del sector, como Guillermina Baeza, Dolores Cortés, Agatha Ruiz de la Prada, Gottex, Ory, Livia, All That She Loves, Holas Beachwear, Énfasis, Miss Bikini y Banana Moon; junto a las marcas infantiles DC Kids by Dolores Cortés, Oh! Soleil, Banana Moon, B con B, Cosas de Mon.

Ifema, líder en España en la organización de pasarelas y eventos de Moda

Con la organización de esta pasarela, IFEMA, primer operador ferial español y uno de los más relevantes a nivel global, refuerza su liderazgo como el mayor organizador de eventos de Moda y Belleza en España. Su calendario anual incluye más de una decena de ferias líderes en sus respectivos sectores relacionadas con esta temática, entre las que se encuentra Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la gran plataforma de la moda española y el mejor exponente del diseño español en el mundo. Desde su creación en 1985, MBFWM ha acogido los desfiles de más de 300 creadores españoles. Muchos de ellos comenzaron su trayectoria en los primeros años de la pasarela y hoy en día son nombres indispensables en el panorama de la moda nacional e internacional.

De esta forma, IFEMA gestiona, desde 2017, la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Ibiza, junto a Mercedes-Benz España y Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, dedicada a colecciones Crucero y acogida con gran éxito internacional. IFEMA también organiza las principales ferias relacionadas con la industria de la moda, la belleza y el estilo de vida en España, como son MOMAD, Salón Internacional de Moda y Accesorios, ShoesRoom by Momad, Salón internacional de Innovación en el Calzado, Salón Look Internacional, Feria de la Imagen y la Estética Integral, 1001 Bodas, Salón de Productos y Servicios para Celebraciones o Bisutex, Feria internacional de la Bisutería y Complementos.

