La modelo Kaia Gerber diseña para Karl Lagerfeld

Con solo 16 años, la jovencísima modelo Kaia Gerber acaba de lanzar su primera colección de moda, lo ha hecho de la mano de Karl Lagerfeld. A pesar de su edad, la modelo y actriz Kaia Gerber ya es una de las modelos más reputadas. Hija Cindy Crawford y Rande Gerber, Kaia Gerber lleva una carrera fulgurante como modelo.

La firma francesa KARL LAGERFELD presenta el lanzamiento global de la colección “KARL LAGERFELD X KAIA”, creada junto con Kaia Gerber. Esta es la primera vez que la modelo colabora en el diseño de una colección, la cual incluye ready to wear, accesorios, calzado, gafas de sol y joyería. La colección, que se lanzará el próximo 30 de Agosto, combina el icónico estilo chic parisino de Karl Lagerfeld con la visión inspiradora y original de Kaia sobre L.A.



“Me ha encantado formar parte del proceso creativo y trabajar con Karl es un sueño” dice Kaia Gerber. “ Siempre he pensado que él es un genio, así que ha sido increíble que me haya enseñado algo sobre su profesión. Esto me ha hecho tener una nueva apreciación de lo duro que es el trabajo de los diseñadores y de la cantidad de ideas y creatividad que hay en todas las colecciones.”



Kaia hizo su debut sobre las pasarelas durante los desfiles de SS18 en la New York Fashion Week, e instantáneamente comenzó a ser una “it girl” , después de aparecer en 18 desfiles esa temporada. Ella es el epítome de una generación de “social models”, con alrededor de 3.6 millones de seguidores en Instagram y un estilo personal que ha cautivado a los críticos del street style. Kaia es hija de la icónica supermodelo Cindy Crawford.



“Kaia tiene una actitud juvenil e independiente que es inspiradora” dice Karl Lagerfeld. Los diseños de la colección potencian el “mixing and matching”, con el concepto “de Paris a L.A”. Hay una marcada estética deportiva, con cremalleras oversize, rayas deportivas y grandes logos en plumas, sudaderas y camisetas. Tejidos de calidad, como seda o terciopelo, están combinados con acabados metalizados y el distintivo “KARL LAGERFELD X KAIA”



“Ha sido emocionante ver a Kaia comenzar a formar parte de la familia de KARL LAGERFELD, a lo largo de los meses que hemos trabajado juntos en esta colaboración”dice Pier Paolo Righi, CEO de KARL LAGERFELD. “Nuestra visión era mezclar el ADN parisino de KARL con el estilo de Malibú de Kaia, uniendo ambos mundos. Buscamos inspirar a nuestros clientes con esta colaboración única.”



La colección “KARL LAGERFELD X KAIA” está complementada por una impactante campaña que presenta a Kaia junto a Karl Lagerfeld; este momento captura el estilo distinto de la colección y su concepto “de Paris a L.A”. La campaña fue fotografiada por Karl Lagerfeld en su icónico estudio, 7L, en Saint Germain de Pres. en París.



A partir del 30 de agosto, la colección estará disponible en exclusiva en KARL.COM y REVOLVE.COM durante dos semanas. A partir del 14 de septiembre, estará disponible en tiendas multimarca de todo el mundo y en tiendas online - incluyendo Selfridges, Excelsior, Luisa Via Roma, KaDeWe, Jemoli y La Rinascente - además de las tiendas de KARL LAGERFELD. Este lanzamiento a nivel global está apoyado por una estrategia que incluye medios on line y plataformas digitales, social media, prensa, marketing y colaboraciones con influencers.



