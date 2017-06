Zalando, Asos las rebajas de verano en las tiendas de moda online

Ya están aquí, las principales tiendas online han colgado el cartel de las rebajas de verano. Zalando, Asos, Spartoo, etc. Al igual de H&M, las cadenas de moda de venta por internet no ha han esperado hasta el uno de julio y desde ya puedes comprar con descuentos que llegan hasta el 60 por ciento en tiendas seleccionadas.

Tal y como adelantó Modalia.es, H&M puso en marcha las rebajas Verano 2017 el pasado domingo 18 de julio. Algo que la cadena de moda sueca lleva haciendo desde hace varias temporadas. Adelantarse unos días al comienzo tradicional de las rebajas de verano, que desde siempre ha sido el uno de julio. Pues bien, las principales tiendas online no han sido menos y también han puesto en marcha sus rebajas. Las webs de Zalando, Asos, Spartoo están manchadas de los tonos rojos clásicos de las rebajas con descuentos que van del 50 al 60 por ciento.

No pasa lo mismo con Zara, Massio Dutti, Bershha (y todas las tiendas de Inditex), Mango y el Corte Inglés que no comenzarán las rebajas hasta el uno de julio. A no ser que haya sorpresas. En Modalia.es estaremos atentos por si hay novedades.

