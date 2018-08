Vestidos camiseros, la tendencia del verano 2018 en la nueva colección de Zara 

La nueva colección de vestidos de Zara 2018 llega cargada de novedades, entre ellas destacan los vestidos camiseros como “must have” en la maleta de estas vacaciones.

Dos prendas en una sola, así podemos denominar a este tipo de prenda: la elegancia de la camisa con la sofisticación del vestido. La nueva colección mujer de Zara llega cargada de vestidos camiseros para lucir un look perfecto estival. Camisas y vestidos se aúnan en estos diseños para hacernos sentir a la última y con la máxima comodidad, estés de vacaciones o en la oficina.

Vestido largo camisero

¿Qué te parece este vestido largo? Es uno de nuestros favoritos y uno de los más vistos entre las bloggers de moda. La parte superior copia la sencillez y elegancia de una camisa, mientras que la parte inferior con apertura se impregna de la feminidad de lo vestidos largos. Otra de las características más llamativas es, sin duda, el favorecedor y original estampado.

Vestido vaquero camisero

Si eres una apasionada del denim y no quieres renunciar a él en tus vestidos camiseros, esta será la mejor opción. En el catálogo de Zara han optado por el tejido vaquero como uno de sus must have más deseados y el vestido que te mostramos es tan chic y sencillo que podrás crear infinidad de looks con él. Puedes poner un cinturón que enmarque tu cintura para darle un toque más femenino o dejar que el corte oversize sea el protagonista.

Uno de los más vendidos y deseados de la nueva colección de Zara 2018, es este vestido- túnica camisero fluido en color blanco de línea evasé y con el bajo asimétrico.

No hay prenda más elegante que un vestido camisero de rayas en color azul claro y blanco y este es nuestro favorito. Si lo combinas con zapatos y complementos en color marrón, tendrás en look perfecto para un día de oficina o de compras.

Rebajas Zara Vestidos Camiseros

Como ya sabes y te hemos contado en Modalia, las rebajas de verano de Zara están aquí repletas de descuentos irresistibles. Si quieres renovar tu armario con esta prenda tan tendencia pero prefieres ahorrarte unos eurillos, aprovecha las rebajas de Zara.