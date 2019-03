El color blanco, tendencia protagonista en la colección primavera 2019 Zara mujer

Conforme Zara nos va a adelantando su colección para la próxima temporada, más ganas nos entran de que llegue el buen tiempo, las altas temperaturas y los aperitivos en las terrazas.

Y es que después de ver su adelanto de colección en la sección “última semana” y ver que el color blanco es el protagonista, solo queremos quitar los jerséis y los abrigos del armario para empezar a meter prendas fresquitas y favorecedoras.

Entre nuestra selección de favoritos en este avance de colección Zara mujer, estas son algunas da las prendas que hemos añadido a la “wish list”:

Traje chaqueta blanco

El eterno rey que no paramos de ver en Instagram como clave de un look elegante y estiloso entre las influencers y celebrities: el traje blanco con chaqueta oversize y pantalón palazzo.

Blusa larga fluida

Ya sea para complementar un look de noche como para bajar al chiringuito, la blusa larga será tu mejor aliada de estilo en la próxima temporada.

Jeans anchos de tiro alto

Esta prenda es arriesgada pero repleta de glamour. Estos pantalones se convertirán en tu must have para los looks más atrevidos. Nos encanta el detalles de pliegues delantero y los bolsillos de plastrón en la espalda.

Vestido lencero blanco

“Menos es más” y con este vestido tienes el look acertado para cualquier evento de esta primavera. Raso, lencería, taconazos, pintalabios y… ¡a triunfar!

Vestido lino blanco

Si eres más del clásico vestido blanco de lino con inspiración ibicenca, este con cuello halter es el tuyo.

Jersey blanco punto

Los detalles de este jersey hacen que se convierta en un capricho de tu fondo de armario. Combínalo con una parte de abajo muy básica porque ya tiene por sí solo todo el protagonismo que se merece.

Falda mini blanca

Para los looks más primaverales, esta falda evasé con bolsillos delanteros.

