Avance Zara colección primavera 2019: vestidos, monos, trajes,… para eventos y ceremonias

El avance de Zara de nueva colección nos ha encantado. Mezcla de estampados, prendas abullonadas, mini faldas, volantes y cuero, entre otras muchas tendencias.

Ideal para empezar a preparar el armario para una primavera muy estilosa. Los lunares siguen, una temporada más, siendo los protagonistas en blusas, vestidos, tops, pantalones, faldas y hasta complementos.

En nuestra lista de deseos, hemos añadido este vestido negro con lunares fucsias de edición limitada, tejido fluido, escote pico y manga larga. Aún no esta disponible en la tienda online de Zara, pero atentas porque se convertirá en un must have y en ceremonias en las ferias flamencas de toda Andalucia.

El estampado de esta blazer vestido no llegan a ser lunares, pero similares. Con fondo blanco y de edición limitada, sabemos que también dará mucho que hablar en las redes sociales de nuestras influencers favoritas.

Ideal para comuniones, bautizos y todos los eventos y celebraciones que están por venir esta primavera 2019, este mono fluido color rosa maquillaje con cuello subido y escote pico con manga larga acabada en puño, será tu mejor aliado para ser la invitada perfecta.

El color morado viene pisando muy fuerte en este avance de Zara primavera 2019. Este total look con blusa de manga abullonada y falda mini, nos encanta.

Y otra tendencia que se queda una temporada más son los trajes de chaqueta de un color llamativo. En este avance de Zara destaca el azul metalizado.

Y como siempre, adelantando las novedades y tendencias, hemos visto a Rocio Osorno con este mono plisado de tirantes en color verde. Así que ya puedes darte prisa porque no tardaran en colgar el cartel de agotado.

En Modalia | Influencers en los Premios Goya 2019: Rocío Osorno, Paula Órdovas, Marta Lozano, Mirian Pérez,… las mejores vestidas en la alfombra roja

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.