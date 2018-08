Otoño a la moda en la ciudad: las tendencias que debes fichar para esta temporada 2018 con Zara, Roberto y Primark

Después de unas vacaciones intensas en ese destino tan mágico con playa y buen ambiente, ha llegado el momento de volver a la rutina pero con ese toque de bronceado que tanto nos favorece.

Las tiendas están repletas de ropa de abrigo y a la última en moda para la nueva temporada de otoño 2018 cargada de tendencias y novedades. Nos encanta estrenar, empezar a ponernos ropa de abrigo y lucir estupendas en la vuelta al trabajo. ¡Qué bien sienta que nos digan los compañeros lo guapas que estamos después de verano! ¡Porque tú lo vales!

Habrás cotilleado todas las webs e Instagram de tus firmas y marcas favoritas, pero para que estés un poco más actualizada, en Modalia te hemos hecho una selección de lo más irresistible. Prepara la tarjeta de crédito…

Zara, nuestro querido Zara que nos marca las tendencias cada temporada en el fondo de armario. De las pasarelas de todo el mundo a nuestro armario y a un precio súper low cost…

Animal print

El gigante de Inditex nos propone la mezcla de estampados para un otoño muy atrevido; ¿y lo mejor? Que el animal print vuelve en su versión más tradicional. Unos jeans, una camiseta básica y ese toque de glamour que tanto nos gusta.

Botas cowboy

“These boots are made for walking”… si, si,… como lo lees,… las botas cowboy vuelven como tendencia esta temporada otoñal. Posiblemente las tengas guardadas en tu zapatero de hace unas temporadas… quítale el polvo y sácalas a pasear porque Zara dice que si.

British style

Los cuadros: en todas sus versiones, tamaños y combinaciones,… el estilo british se queda una temporada más en prendas como gabardinas, faldas y pantalones.

Arreglada pero informal

Primark apuesta por este estilo "sport deluxe" en su lookbook de la próxima temporada. La marca low cost nos propone combinar prendas elegantes y formales con zapatillas de estilo casual.

La Vie en Rose

El rosa reivindica su lado más sexy y se coloca entre los colores más demandados en gafas de sol de mujer.

Las propuestas van desde el rosa cuarzo al fucsia, pasando por el tono pastel o el rosa chicle. Si quieres ver la vida de color de rosa, no te pierdas los diseños que te presenta la marca Roberto.

En esta ocasión, apostamos por unas gafas de sol inspiradas en el estilo aviador con doble marco de metal en rosa. Este modelo, que incluye un atractivo doble puente, lo podrás utilizar en cualquier ocasión gracias a su línea urbana y cosmopolita. Además, el rosa sienta bien a todo tipo de rostros sea cual sea el tono de tu piel y de tu cabello.

Brilli, Brilli

Ya lo dice La Vecina Rubia: “si es rosa y brilla, lo quiero”. El color en las gafas, ahora te falta iluminar tu look. La nueva colección de productos de maquillaje de Primark apuesta por la luminosidad como tendencia en belleza 2018.

Años 90

Si aun no tienes una riñonera en tu armario, te has quedado muy atrás en moda. La nueva colección de Zara es tan TOP que no sabrás cual es tu favorita.

