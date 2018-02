5 tendencias que ya tienes en la nueva colección Zara primavera verano 2018

La nueva colección primavera verano 2018 de Zara ha llegado cargada de diferentes estampados, texturas, y sobre todo color, mucho color. La colección de Zara dice adiós a los colores oscuros y apagados, dejando paso a un nuevo sin fin de tonalidades con las que comenzar a vestir esta primavera. Como no podía ser de otro modo, el estampado floral es uno de los imprescindibles para comenzar la nueva temporada. Para ello, Zara nos ofrece una gran cantidad de vestidos tipo floral, como por ejemplo vestidos camiseros de tono azul marino y flores multicolores. Estos vestidos resultan muy útiles, ya que se pueden combinar con el calzado que prefieras, desde un calzado cómodo, como unas deportivas o unas sandalias planas, hasta unos tacones altos.

Otro vestido floral que será tendencia en esta temporada es el vestido midi. Este tipo de vestidos se caracterizan por tener el corte por debajo de la pantorrilla y por encima de la rodilla, lo que lo convierten en el vestido perfecto para llevar en una ocasión especial. Zara nos ofrece este tipo de vestido con una base de color negro, de forma que los colores del estampado floral cobran más intensidad y destacan muchísimo más. Son perfectos para completarlos con unos zapatos lisos y muy pocos complementos, ya que el vestido por sí solo da mucha información y está muy adornado, por lo que es el protagonista total del look.

Las rayas es otro estampado indispensable y perfecto para lucir esta primavera verano. Dejando a un lado el estilo navy o marinero, con sus características rayas horizontales, Zara presenta la mayoría de los vestidos con rayas verticales. Esto nos permite obtener un look menos marinero, dando paso a uno más bohemio.

Estos vestidos son largos y plisados con rayas de varios colores, así como cortos y cruzados, ambos de manga larga y perfectos para empezar la primavera. Al tener un largo por debajo de la rodilla, combinan muy bien con unos tacones altos, para realzar la figura y no perder altura.

Por otro lado, otro de los vestidos tendencia de esta nueva colección son los estampados de lunares. Estos vestidos nos recuerdan a la famosa escena de la película “Pretty Woman”, en la que una joven y bella Julia Roberts paseaba por las calles de Beverly Hills luciendo su vestido marrón con lunares blancos. En este caso, Zara nos ofrece este mítico estampado con un diseño más cómodo y juvenil, en concreto un mono de falda pantalón con escote en pico y manga larga. Resulta un diseño muy alegre y divertido, ya que le da un toque aflamencado con las mangas de volantes.

Tanto el color negro del vestido, como los lunares pequeños de color blanco, permiten combinarlo con unos zapatos de cualquier color, así como completar el look con unos tacones blancos. También destaca otro vestido más parecido al que lució Julia Roberts, de tono marrón y con lunares grandes blancos, al que Zara le otorga un look más deportivo y casual, combinado con deportivas.

Del mismo modo, otro vestido que destaca dentro de este tipo de estampados, es el vestido de topos, o lunares, con cuello redondo y goma elástica en la cintura. Resultan de los más cómodos y elegantes ya que son básicos, con un estilo un tanto camisero, perfectos para el día a día.

Dentro de los total looks, Zara si nos muestra ese estilo marinero del que hablamos con anterioridad. Con el total look se realza un tipo de estilismo en el que el diseño se compone de un solo estampado o un solo color que construyen el look en su totalidad. En este caso, Zara ha optado por el total look de estilo navy, caracterizado por sus inconfundibles rayas horizontales azul marino. Este estilo era propio de los marineros, de ahí que Chanel se inspirara y lo incorporara a su colección femenina en los años 30. Es una de las tendencias más duraderas e importantes, nunca pasa de moda ya que otorga una frescura y elegancia inconfundibles.

Zara se decanta por un diseño compuesto por un top de punto canalé, cuello subido y manga larga, junto con una falda de rayas y acabado de cuello y puños en ondas a contraste. Este conjunto es uno de los total looks más elegantes y frescos que ha presentado Zara en su colección.

Por último, cabe destacar una tendencia indispensable para esta temporada: la tela vaquera o jeans. Este tipo de tela es muy utilizada y está presente en cada colección de Zara. Para esta colección primavera verano, Zara ha decidido introducir en su colección unos jeans de tiro alto y pierna ancha. Es un pantalón especialmente recomendable para personas altas. Con estos jeans, consigues un look más arriesgado a la vez que diferente, por lo que es perfecto para innovar y probar estilos nuevos.

