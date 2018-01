Copia el look de Paula Echevarría con las rebajas de Zara y Stradivarius invierno 2018: jersey oversize y botas altas

Después de sus mini vacaciones de Navidad, Paula Echevarría ha vuelto al trabajo con un nuevo post en su blog en el que da la bienvenida al nuevo año 2018 con un look de lo más chic y a la última en moda con jersey oversize, falda y botas XXL en el que afirma que “han sido unas navidades maravillosas y vuelvo con las pilas y la energía a tope para darlo todo este año!”.

Ya os hemos contado que la actriz viste muy a menudo de Stradivarius, una de nuestras marcas low cost favoritas y en las que tenemos súper descuentos en toda la colección en estas rebajas de invierno 2018.

En este look invernal, Paula luce falda mini de Cool the Sack con mezcla de estampados, jersery oversize negro de Stradivarius, chaqueta de cuero negra de Alejandra Montaner, gorra de Fetiche Suances, bolso de Louis Vuitton y botas mosqueteras planas de ante de Más 34.

Aprovechando los descuentos de estas rebajas, hemos seleccionado algunas prendas de la colección otoño invierno 2017/18 de Zara y Stradivarius para que copies a Paula Echevarría y vistas con las últimas tendencias de moda.

Jersey Paula Echevarría

El jersey que luce ella es de la colección de Stradivarius pero cotilleando las rebajas de Zara, hemos encontrado este corto de escote redondo amplio con lazada a contraste en espalda que nos ha encantado.

Falda Paula Echevarría

La verdad, que la elección de la falda de Paula Echevarría en este look, no nos ha convencido mucho. Por eso, te damos dos opciones de las rebajas de Stradivarius que nos gusta más para este look cañero.

Esta falda evasé con efecto piel es ideal para conseguir un toque más rockero de la colección de rebajas.

Y entre nuestras prendas favoritas, también destaca esta falda pantalón de cuadros gris para un toque más elegante y formal.

Botas altas Paula Echevarría

La variedad de botas altas de rebajas Inditex, no es muy amplia, pero hemos seleccionado estas de la colección de Stradivarius que nos han encantado.

Gorra marinera Paula Echevarría

Y el toque final al look lo pone la gorra marinera, y nuestra favorita es esta de terciopelo de la colección rebajada de Zara.

Con esta selección de productos rebajados de tus tiendas low cost favoritas de Inditex, ya no tienes excusa para vestir como Paula.

