Zara hombre, camisas de estampados florales, animales, letras..

¿Aun no te has hecho con la prenda más llamativa y atractiva del momento? Pues has parado en el sitio adecuado, porque la colección de camisas estampadas de Zara es ideal para esta temporada, y en Modalia te presentamos sus mejores modelos. En Zara optan por las camisas estampadas como prenda fetiche en el armario de hombre, y es que no puede haber prenda más cómoda y colorida que estas camisas que tanto se ven entre los celebrities más conocidos.

Década tras década, las camisas con estampados tropicales eran la prenda exclusiva de turistas ingleses para pasear por nuestras costas. Pero esto ha cambiado indiscutiblemente, convirtiéndose en la prenda más adecuada para el entretiempo gracias a su tejido fino y fresco, y que mejor para recibir la temporada de Septiembre que vistiendo con una de estas camisas de Zara tan llamativas.

Y es que el estilo sobrio y monótono en la moda de hombre ya es pasado, ahora más es menos, y con estas camisas de Zara no te podrás resistir a esta tendencia.

¿Y lo mejor?, la variedad de sus estampados

Camisa Estampado Flores 22,95 EUR

Camisa de viscosa en color verde con estampado de flores. Tiene cuello tipo bowling, de manga corta y cierre con botones.

Camisa Estructura Flor 19,95 EUR

Camisa con estructura en forma de flor y con cuello italiano. De color azul marino con manga larga y puño con botón en contraste.

Camisa Voile Estampado 22,95 EUR

Camisa voile clásica estampada con flores de manga corta, en colores tono beige y cierre con botones.

Camisa Microestampado 19,95 EUR

Camisa con microestampado en color blanco. Slim fit, cierre con botones, y puños con botones.

Camisa Seersucker 29,95 EUR

Camisa seersucker estampada en color blanco. Se trata de un modelo de cuello de punto y manga corta de cierre con botones

Camisa Flor 25,95 EUR

Camisa clásica estampada con flores de manga corta. En color khaki, con cuello bowling y cierre con botones.

Camisa Estampada 25,95 EUR

Camisa de viscosa estampado de camuflaje, en color natural. Cuello tipo mao, manga larga con sardineta y cierre con botones

Camisa Popelín Estampado 25,95 EUR

Camisa de popelín con estampado floral. Modelo de manga corta en color khaki, y cierre con botones.

Camisa Bordado Tigre 29,95 EUR

Camisa con estampado militar y bordado de tigre en la espalda. Slim fit., bolsillos frontales con cierre de botón. Cierre del modelo con botón y manga larga. En color beige y con puños con botón

Camisa Oxford Estampado Letras 25,95 EUR

Camisa oxford con estampado de letras en relieve en color celeste. Slim fit. Modelo de cuello con botonadura oculta y manga larga. Cierre y puños con botones.

Camisa Pájaros 29,95 EUR

Camisa viscosa estampada con pájaros orientales. Modelo de cuello bowling en color negro, manga corta y cierre con botones

Camisa Flamingos 22,95 EUR

Camisa voile estampada de flamingos de cierre con botones. Modelo en color blanco, de cuello bowling y manga corta.

Camisa Hibiscus 22,95 EUR

Camisa voile estampada de hibiscus en color azul. Modelo de cuello bowling y manga corta.

Camisa Estampada 22,95 EUR

Camisa estampada de jirafas con cuello bowling y manga corta. Cierre con botones

Camisa Pájaros 29,95 EUR

Camisa viscosa estampada con pájaros orientales de cierre con botones. Modelo de cuello bowling, manga corta en color blanco.

Camisa Camuflaje 25,95 EUR

Camisa estampada de camuflaje en color verde militar khaki. De tipo slim fit. Se trata de un modelo de manga larga con sardineta y cierre con botones

Camisa Ottoman Estampada 25,95 EUR

Camisa básica Ottoman estampada. De talle ajustado, en color gris. Cierre con botones y puños con botones

Camisa Estampada Flores 25,95 EUR

Camisa de manga larga estampada con flores blancas. En forma slim fit. en color negro. De cierre con botones y puños también con botones.

Camisa Estampada Cáñamos 25,95 EUR

Camisa estampada con cáñamos de manga larga. Se trata de un modelo de forma ajustada de cierre con botones, y estampado original en color blanco.

Camisa Voile Estampada 22,95 EUR

Camisa voile clásica estampada con flores de manga corta. De cierre con botones y con un color rojo que favorece la vistosidad del estilismo.

Camisa Estampado Flores 19,95 EUR

Camisa de popelín con estampado de flores en color base blanco. Modelo de manga larga. cierre con botones, puños con botones y base en color blanco.

Camisas Zara estampadas cuello "bowling"

Camisa Bowling Estampada 22,95 EUR

Camisa de viscosa estampada. Cuello bowling, manga corta, cierre con botones y color rosa disponible también en otros colores.

Camisa Voile Topos 19,95 EUR

Camisa clásica voilé estampada topos en color marino. De tipo slim fit. Manga corta, con cuello con botones y cierre con botones.

Camisa Bowling Estampada 22,95 EUR

Camisa de viscosa estampada en color celeste. Cuello bowling, cierre con botones y manga corta.

Camisa Bowling Tropical 29,95 EUR

Camisa bowling de viscosa estampado tropical. Cuello bowling, manga corta, cierre con botones y color en tonos rosados que tan en tendencia está.

Camisas Zara de estampados básicos

Camisa Denim Print 25,95 EUR

Camisa denim estampada oversize de manga corta. Con cierre con botones y color azul medio.

Camisa Estampado Barcos 22,95 EUR

Camisa estampada de barcos en color marino. Cuello bowling y manga corta. Cierre con botones ocultos que favorece un estilo más suavizado para fijar el atractivo en el estampado.

Camisa Estructura Cuello Bordado 29,95 EUR

Camisa clásica de corte ajustado en color blanco. Cuello con bordado de dragón y botón, cierre con botones y manga larga.

Camisa Paisaje 25,95 EUR

Camisa clásica con paisaje japonés. Se trata de un modelo en color blanco roto de cuello bowling y manga corta.

Camisas Zara de estampados llamativos y coloridos

Camisa Cachemires Bowling 22,95 EUR

Camisa de viscosa con estampado de cachemires. Cuello bowling, manga corta, cierre con botones, en color azul con estampado multicolor.

Camisa Oversize Tropical 25,95 EUR

Camisa en color rojo de viscosa oversize con estampado tropical de palmeras, cuello bowling y manga corta.

Además de esta selección de camisas estampadas de Zara puedes buscar, comparar y comprar todo tipo de prendas y camisas de las mejores marcas en las principales tiendas en Modalia Shopping.

