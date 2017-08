La colaboración de Zara con diseñadores de élite

Que Zara nos tiene enganchados colección tras colección no es ningún secreto. Y es que seguramente no necesitamos más para estar enamoradas que sus prendas únicas e incluso su envío en un día, pero ahora hay algo más. Ahora el gigante de Inditex ha presentado una colección especial de prendas creadas por algunos de los diseñadores salidos de las mejores escuelas de diseño del mundo. Se llama Shape The Invisible y te sorprenderá.

Lo que destaca de toda la colección, de unos diseñadores a otros, es un hilo común que apuesta por la sostenibilidad. La idea ha sido reutilizar prendas de Zara de temporadas anteriores para darles una nueva vida y un nuevo diseño. Zara ha llevado “el reciclaje como idea inicial” y ha donado sus prendas anteriores a escuelas de diseñadores para que los estudiantes las transformen con sus visiones artísticas personales. Y como no podía ser de otra forma, los centros elegidos son los más selectos del mundo: Parsons School en Nueva York, The Royal Academy of Antwerp, EnsAD en París y Kingston University en Londres.

La colección se ha desarrollado en un corto periodo, tan solo 3 meses para que 60 estudiantes y diseñadores participasen en el proyecto. Al ser una colección de diversos autores, cada uno ha expresado su manera de ver la moda, pero todos siguen un rollo muy moderno, futurista y estructural. Las ideas que nos enseña la colección pueden recordar mucho a una fusión entre Vetements y Yeezy, y también algunos diseños que parecen más una obra de arte, aunque llegar a lucirlos por la calle puede ser algo más complicado.

Viendo los adelantos que te estamos dando, no sabemos si te encantan o los odias, ya que son diseños que solo admiten extremos. Si eres de las primeras, tenemos una mala noticia: todavía no está a la venta. Y te decimos más, todavía no se sabe si va a llegar a estar en venta y si se tratará de una línea que podamos comprar. Tal vez solo se trate de un proyecto en el que Zara colabora y apoya a la educación y el desarrollo de las nuevas generaciones de diseñadores y directivos creativos, así como una oleada de impulso a la moda sostenible.

En Modalia | Zara colabora con la firma Maui and Sons

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.