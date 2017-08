Pull & Bear, novedades en zapatillas y bambas casual

Pull and Bear presenta las novedades para la próxima temporada de otoño, y no hay calzado más cómodo e innovador que las nuevas zapatillas deportivas de esta marca. Las bambas ganan protagonismo en esta colección de la marca de Inditex más casual, por medio de diversidad de modelos desde los más clásicos con la zapatilla básica blanca hasta los más extravagantes en monocolor y tonos metalizados.

Las zapatillas sport de Pull and Bear es un acierto siempre y nunca pasa de tendencia, pero los modelos de bambas bloque con plataforma vienen pisando fuerte, son muy variadas, desde los estampados, monocolor, hasta las blancas básicas lisas y metalizadas.

Apuesta por zapatillas con plataforma, doradas o con tachuelas, deportivas altas y bambas blancas con detalles traseros en color, en tono plateados y cómo olvidarnos de lo metalizado que tan en tendencia está, y en las zapatillas más aún. Por ello, en Modalia no nos hemos podido resistir a presentarte la mejor selección de esta colección.

Zapatilla bordado rosas 29,99 €

Zapatilla deportiva en color negra con detalles de rosas rojas bordadas. Estas zapatillas son ideales para cualquier momento ya que se adaptan a cualquier tipo de estilo, para ello solo es necesario elegir el modelo que más te guste y el que mejor se adapte a tu estilismo y a tu personalidad. Estas zapatillas en color negro con detalle de bordados de flores son perfectas para un look casual para la próxima temporada de otoño.

Bamba moda tachas 35,99 €

Bamba en color blanco con detalles de tachuelas. Este tipo de zapatilla es ideal para un look más desenfadado para combinarlas con unos shorts o jeans largos desgastados, que junto a una chupa se crea un look de lo más rockero.

Bamba basic 19,99 €

Bamba básica en color blanco con detalle color en la parte trasera. Pull&Bear siempre pone su esencia en sus básicos y lo que nunca puede faltar en tu zapatero son unas clásicas bambas blancas, perfectas para un look casual. Combinándolo con unos pitillo o con una falda o vestido en forma de tubo, que completen un look sport e informal de lo más acertado.

No hay mayor tendencia actual que lo metalizado, ya es imposible olvidarnos del metalizado en nuestro armario, y mucho menos en nuestro calzado, para resaltar y pronunciar nuestras prendas como ocurre con los siguientes modelos.

Zapatilla metalizada piso negra 29,99 €

Zapatilla deportiva metalizada en color plata. Con detalle en la planta de color negro. Es el modelo ideal para looks imprevistos y sencillos donde resalte su color creando un outfit de lo más chic y a la vez informal.

Zapatilla brillos rosa 19,99 €

Zapatilla deportiva en color rosa con efecto brillo metalizado que tan presente se encuentra en nuestro día a día.

Bamba básica metalizada dorada 19,99 €

Zapatilla deportiva en color dorado, estupenda para combinarlas con prendas de lo más básicas.

Bamba velvet 25,99 €

Bamba terciopelo en color granate. Con detalle en puntera blanca. Ya estamos empezando a ver las nuevas tendencias de otoño en las blogger y en lo que más coinciden y permanecen de la temporada anterior es el terciopelo, y no hay mejor ejemplo que estas bambas velvet.

Bamba raso maquillaje 15,99 €

Zapatilla deportiva en color rosa nude. Con detalle de tela de raso. Los tonos nude están en su mejor momento y qué mejor que para completar un look en estos tonos tan presentes que estas zapatillas que tan finas y elegantes quedan para un look casual.

El street style hay que aplicarlo tanto a prendas como a calzado, y los colores beige y verde militar son ideales para este tipo de estilo.

Deportivo street 25,99 €

Zapatilla deportiva en color verde con detalle en la puntera; con cierre de cordones.

Deportivo urbano combinado 35,99 €

Deportivo urbano con combinación de colores verde y beige, y detalles metalizados.

Lo brilli-brilli se lleva, y no hay mejor forma de lucir y no dejar indiferente a nadie que el glitter en tus zapatos, por ello Pull and Bear nos presenta estos modelos tan llamativos.

Zapatilla street glitter 25,99 €

Bamba fantasía glitter cobre 25,99 €

Bamba fantasía en color cobre y en textura brillo.

Zapatilla moda bordado 29,99 €

Zapatilla moda de detalle bordado en flores. Con pincelada en color dorado en la parte trasera. Los bordados van de nuestra mano esta temporada y la que viene, los encontramos en todo tipo de prendas, desde camisetas, vestidos, pantalones hasta nuestro calzado favorito.

Bamba puntera dorada 29,99 €

Bamba blanca con detalle en puntera dorada. Está claro que las zapatillas deportivas están rompiendo todos los esquemas de su sencillez pero no podemos olvidarnos de lo clásico y es que los detalles metalizados han llegado para quedarse en la versión más sencilla y minimalista, la típica bamba blanca.

Jog moda rosa 29,99 €

Zapatilla deportiva rosa palo con detalles con cortes. Tienen cierre mediante cordones. Y son las más indicadas para las amantes de las zapatillas más atrevidas con los modelos monocolor, en colores suaves y llamativos combinándolos con un look de jeans y camiseta oversize y no dejarás indiferente a nadie.

Además de esta selección de zapatillas puedes buscar, comparar y comprar todo tipo de calzado y zapatillas deportivas de las mejores marcas en las principales tiendas en Modalia Shopping.

