Primark lanza una colección de Barbie para esta primavera verano 2019

Barbie cumple 60 años y, con las más de 200 profesiones que ha ejercido con tanto glamur —desde ingeniera de videojuegos hasta presidenta—, se ha ganado a pulso el estatus de icono del empoderamiento femenino entre las niñas y mujeres del mundo entero. Por eso, Primark ha lanzado esta nueva colección para primavera verano 2019 de lo más “cuqui”.

Para rendir tributo a esta figura emblemática, cuyo sentido de la moda innegablemente ha maravillado y marcado tendencia durante todos estos años, presentamos una nueva colección rebosante de elementos en su rosa característico, que podrás llevar tanto para pasear como para ir a la playa o a la piscina.

Barbie siempre ha ido un paso por delante en todas las tendencias, como lo demuestra este bolso transparente, ideal para llevar las cosas de la playa; porque las admiradoras que trabajan duro también necesitan desconectar, ¿verdad, chicas? Si tú también estás de acuerdo, ponte estas gafas de sol extra-grandes en forma de corazón (una de nuestras monturas favoritas), conjúntalas con el bañador fucsia y la toalla a juego y ¡a celebrar se ha dicho!

Aunque, si te vas de festival, te recomendamos esta riñonera, un top corto fruncido y muchas insignias: un look perfecto para bailar y pasarlo genial.

Una colección ideal para celebrar el cumpleaños de Barbie y sacar tu lado más cursi y estiloso. Como la vea “la vecina rubia” se va a volver loca de amor.

Y hablando de Barbie... ¿Has visto el look que lució Kacey Musgraves ayer en la esperada Gala Met? No se le ocurrió otra cosa que presentarse disfrazada de la muñeca más famosa del mundo. Pero eso no es todo: Katy Perry se visitó de candelabro y de hamburguesa.

