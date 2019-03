La nueva colección de maquillaje de Primark para un look luminoso y bronceado

¡Ha llegado la revolución beauty a nuestro cajón de maquillaje! Se trata de la nueva colección de Primark súper low cost con las últimas tendencias para lucir radiante esta primavera verano 2019.

Fusiona nuestro gusto por el estampado animal y el maquillaje radiante y acaba de llegar para que puedas desplegar toda tu garra desde hoy mismo.

Somos adictas al colorete y, sobre todo, a «Born Wild», una gama con efecto piel de leopardo que da un toque rosado de matices dorados a las mejillas. Cuando vayas de aquí para allá, mete en el bolso este bronceador e iluminador en barra «Bring The Heat», que te dará esa dosis extra de brillo y glamour a todos tus días.

Tomando como referencia el color del año, el equipo beauty de Primark ha creado un precioso look en tonos coral, que equilibra a la perfección atractivo y luminosidad. Y, una pequeña confesión: para crearlo han utilizado los pigmentos «Savannah» y «Scorpion» de su nueva y magnífica paleta de sombras de ojos.

Los naranjas tostados, los amarillos cálidos y las tonalidades cobrizas son los protagonistas en esta colección donde el “brilli, brilli” marca la diferencia.

Si te apetece lucir una mirada radiante y unos morritos rojo pasión, has dado en el clavo porque has encontrado la colección perfecta. Solo tienes que darte una pasada de prebase brillante por los párpados y aplicar con precisión el perfilador y pintalabios mate líquido para conseguir un irresistible look atemporal. Con esta deslumbrante colección podrás desatar tus instintos animales de la manera más espectacular.

¿Lo mejor de todo? ¡Los precios, guapi! Paleta de sombras de ojos por 10 €, polvos iluminadores en espiral por 4,50 €, paleta de pigmentos para los ojos por 10 €, iluminador efecto piel de leopardo por 4 €, paleta de bronceadores por 10 €,… ¿seguimos? No, lo mejor es que te pases por tu tienda Primark más cercana y alucines.

En Modalia | Avance Zara colección primavera 2019: vestidos, monos, trajes,… para eventos y ceremonias