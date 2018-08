La taza chip de la Bella y la Vestia en Primark, el secreto del éxito

Es el hijo de la Señora Potts, convertida en tetera, y él en taza. Uno de los personajes más entrañables de la película la Bella y la Bestia. Especialmente emotivo es cuando Chip le pregunta a Bella el motivo por el que los dejó. “¿Es que ya no nos quieres, o qué?”, le dice la pequeña taza.

Adorado por los fans de la Bella y la Bestia, Chip se ha convertido en objeto de deseo por los millones de seguidores incondicionales del cuento francés adaptado en diversas ocasiones al cine. Son muchas las empresas que han franquiciado los productos de la Bella y la Bestia, pero pocos han obtenido tanto éxito como Primark. La cadena de moda low cost ha puesto a la venta la taza Chip por sólo 6 euros. También la puedes encontrar en su versión cojín con la inscripcíon: Wanna see me do a trick?... quieres verme hacer un truco? El cojín de color gris y tres tacitas Chip dibujadas cuesta 8 euros.

El éxito de la taza Chip de Primark radica en la enorme repercusión que ha tenido en las redes sociales. Bloggers, youtubers e instagramers han hablado de la famosa taza de Disney. El día que se lanzó a la venta, hubo carreras por conseguir una de las tazas Chip en las tiendas de Primark, casi tantas carreras como las que se vieron en la inauguración de la tienda de Primark en la Gran Vía de Madrid.

El origen de este furor está en el éxito del monedero de la taza Chip (con un precio de 8 euros en la sección de bolsos y monederos). Fue la primera versión de Chip realizado por Primark que visto el éxito decidió también lanzar la versión taza en la sección cocina para todas las tiendas del grupo, también para Primark España.

Taza Chip en otras tiendas

Una tacita tan codiciada no puede estar sólo en una tienda. Son muchas las cadenas que han lanzado su propia versión de la Chip. En Carrefour puedes comprar a la señora Potts y a su hijo Chip por 17 euros. Tetera y taza en porcelana. O bien comprar solo la taza por 4,99 euros. Los fans de La Bella y la Bestia también pueden encontrar una decena de tazas Chip en . La recomendada por Amazon, la Amazon’s Choice tiene un precio de 14 euros. El Corte Inglés tiene a la venta la taza por 15 euros, además también puedes comprar la tetera de la Señora Potts. Por supuesto, también puedes comprar la taza Chip en Ebay y en multitud en multitud de pequeñas tiendas multiprecio y de decoración de barrio.

Nunca un objeto de merchandising había causado tanto furor como esta tacita de Disney.

Otras tazas de Primark

Mickey, Buzz de Toy Story, Flounder el pez de la Sirenita y la tetera de la lámpara mágica de Aladino son otras de las piezas dignas de coleccionistas, frikis y fans del mundo Disney. Los precios oscilan entre los 7 y los 12 euros de la tetera y por supuesto, la taza del genio Aladdín.

No pierdas nuestra selección de flotadores de Primark, los flotadores XXL están de moda, y las mejores maletas de viaje que hemos visto en Primark.