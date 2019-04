Colores, flores y estilo retro, la colección de Bijou Brigitte más primaveral

Bijou Brigitte es una de nuestras marcas favoritas a la hora de complementar nuestros looks, sobre todo los primaverales. En sus colecciones apuesta por el colorido y las últimas tendencias en moda de cada temporada.

Los colores del arco íris y las combinaciones de materiales y estampados – rayas, lunares y cuadros – son los protagonistas de sus nuevas propuestas para primavera verano 2019. Pero los colores estrella para triunfar son el amarillo, el rojo y los tonos pastel hielo.

Happy Colours

¿Cuándo fue la última vez que vio un arcoíris? Bijou Brigitte recurre a los colores de este maravilloso fenómeno natural como fuente de inspiración. Las diversas piedras de estrás han adoptado estos vivos colores y adornan con su brillo los fantásticos artículos de bisutería con piedras acrílicas y de vidrio. Además, los sets de anillos variados, los grandes pendientes de aro y los modernos collares piden a gritos que disfrutemos del verano.

La bloguera de moda, Elena Carriere, es la protagonista de la campaña “Rainbow” en la que se presenta una línea de maravillosas joyas y accesorios de colores brillantes. La colección Somewhere Over The Rainbow enamora con piedras de estrás que brillan en los colores del arcoíris.

Los accesorios de moda en tonos pastel y colores vivos convertirán su look en toda una declaración de estilo.

Wild Flowers

Otra de nuestras líneas más destacadas de esta nueva colección SS2019 de Bijou Brigitte es la Wild Flowers donde las flores silvestres del verano llenan de magia cualquier look.

Las flores secas y encapsuladas en material acrílico de estos desenfadados colgantes realzan las blusas veraniegas. Los estampados de flores también adornan los pañuelos y bolsos, y las flores tridimensionales inundan las pulseras, collares, pendientes y anillos. No podemos prescindir de la magia de las flores y ya soñamos con disfrutar de las cálidas noches de verano.

Fancy Retro

Y para las amantes de lo retro, esta colección fascina por los estampados y estilo de sus complementos. Collares, pañuelos y gafas de sol para complementar el look ideal. Una campaña de la mano de la bloguera de moda Pilotmadeleine.

En Modalia | Vestidos Zara primavera verano 2019, las tendencias para renovar el armario

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.