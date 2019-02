Kiabi colección primavera 2019: vestidos, chaquetas, bermudas, camisetas,… última moda

“La felicidad te queda bien” es el nombre del nuevo lookbook de Kiabi para la próxima primavera verano 2019/20.

La primavera está a la vuelta de la esquina y es hora de dejar atrás todas las capas de ropa y jerseys que llevan agobiándonos este invierno y dar paso a la vitalidad, luz y energía que nos transmite esta estación primaveral. Es momento de echar un vistazo a las tendencias que este verano nos van a acompañar: vestidos largos y sueltos, estampados de flores, las alpargatas de toda la vida que vuelven con más fuerza que nunca, los lazos en todas sus versiones, los colores neón y por supuesto el favorito de todo el verano: el color amarillo.

Es un momento de cambio tanto de mente como de armario, por eso, te presentamos una selección de prendas de la colección Kiabi primavera verano 2019/20 para que empieces a pensar en esa temporada de buen tiempo en la que hay muchas historias por escribir.

A la hora de vestir a la mujer, Kiabi tiene un único concepto en mente, ¡su felicidad! Comodísimos monos, vestidos camiseros y estampados atrevidos son solo algunas de las propuestas de la firma con las últimas tendencias en moda.

El look formado por un cardigan rosa pastel combinado con unos jeans rectos y unos mocasines alegran el día a cualquiera. Para esos momentos en los que todavía hace un poco de fresquito, ¿por qué no optar por una chaqueta de antelina en tono marrón chocolate sobre una camiseta con mensaje y unos pantalones blancos? ¡Nos encanta!

Sin duda, otro de los must have de la temporada serán las bermudas. Si son en tonos claros y acompañados de camisetas con ilustraciones, mucho mejor. ¡Ah, y no te olvides! La cazadora en rojo coral será tu salvadora en cualquier ocasión. Además de que estarás súper favorecedora.

