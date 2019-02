Avance primavera Bijou Brigitte: los lunares y rayas son la tendencia protagonista

La colección de primavera verano 2019 de Bijou Brigitte es de nuestras favoritas para empezar a preparar el armario para la próxima temporada, de hecho, ya os hablamos de ella hace unos mese cuándo estuvimos en su Press Day.

Últimas tendencias para complementar todos los looks y darle ese toque personal tan chic.

Los lunares, las rayas y los cuadros son la apuesta ganadora, tanto en Black & White como en amarillo mostaza. La combinación de blanco y negro adorna los pañuelos cuadrados y los diversos accesorios.

Los protagonistas de la colección son los pendientes XXL –cuantos mas grandes, mejor- y los collares de bolas, tan veraniegos como estilosos, que combinan a la perfección con los tejidos estampados tan tendencia para la primavera verano 2019.

El toque más sofisticado es darle un contraste de color al estilismo, para ello, apuesta por la la bisutería y los accesorios de color amarillo mimosa: tanto en collares acrílicos como en bolsos monocromáticos.

Sin duda, nuestra propuesta para lucir a la última que no puede faltar en tu fondo de armario esta primavera son las prendas de estampado de lunares pequeños. Nos encanta esta combinación que nos propone Bijou Brigitte combinándolo con un bolso en color amarillo y un pañuelo en el pelo del mismo estampado. ¿Quién dijo que no se pueden mezclar estampados? Atrévete y combínalo con pendientes y collares de rayas.

Y por supuesto, este estampado no puede faltar en tus otros complementos como el reloj o el monedero. Se han convertido en un “must have” tan imprescindible que tienes que conseguir que tu armario sea lo más parecido a la feria de abril.

Pendientes grandes Bijou Brigitte

Si aún no te atreves a mezclar estampados o a combinaciones tan atrevidas, apuesta por un look total black y combínalos con estos pendientes XXL de la colección primavera verano 2019 de Bijou Brigitte. Son taaaaaaaaaan bonitos. Nosotras ya los hemos añadido a nuestra Wish List.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.